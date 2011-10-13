Мельниченко бежал в США, но готов сотрудничать

Бывший майор государственной охраны Николай Мельниченко находится в США и уверяет, что не избегает от следствия.

Об этом он заявил во время телефонного разговора с корреспондентом "Украинской правды".

"Я нахожусь в США и собираюсь подать в суд на генпрокурора Виктора Пшонку в суд за распространение недостоверной информации относительно меня", - сказал он.

"Я не избегаю следствия и не скрываюсь. Я никогда не подписывал повесток о невыезде, и не получал их от любого правоохранителя", - добавил экс-майор.

"Кроме того, я официально обратился в СБУ с сообщением о том, что готов к любым следственным действиям в случае необходимости", - заявил Мельниченко.

Номер, с которого звонил экс-майор, был от американского оператора.

Кроме того, несколько дней назад Мельниченко связывался с "Украинской правдой" по скайпу, и во время разговора заявил, что на него и его адвокатов готовилось покушение.

Мельниченко также уточнил, что "на следственную группу ГПУ по делу Георгия Гонгадзе оказывается давление со стороны СБУ и близкого окружения Леонида Кучмы".