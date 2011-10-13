Киреев будет думать до завтра, пускать ли нардепов к Тимошенко

Руководство фракции «БЮТ- Батьківщина» обратилось к судье Печерского райсуда Киева Родиону КИРЕЕВУ с официальной просьбой предоставить возможность депутатам фракции посетить лидера «Батьківщини» Юлию ТИМОШЕНКО в Лукьяновском СИЗО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Батьківщини”, соответствующее письмо подписали вице-спикер парламента Николай ТОМЕНКО, председатель фракции Иван КИРИЛЕНКО и первый заместитель председателя фракции Андрей КОЖЕМЯКИН.

В “Батьківщині” надеются, что судья Р.КИРЕЕВ пойдет навстречу и удовлетворит просьбу, поскольку есть соответствующие прецеденты - судья, ведущий дело Юрия ЛУЦЕНКО, дает возможность народным депутатам посещать экс-министра в Лукьяновском СИЗО.

В суде сообщили, что Р.КИРЕЕВ даст ответ на обращение народных депутатов завтра утром.