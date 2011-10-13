В День рождения УПА в Киеве хотят провести сразу 9 митингов

В Киевскую городскую государственную администрацию на сегодня поступило 9 заявок от партий и движений о намерении провести массовые общественные мероприятия в центре столицы 14 октября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, согласно поданным заявкам, Всеукраинское объединение “Свобода” планирует завтра провести митинг и мирное шествие по маршруту Парк Шевченко – ул. Владимирская – Софийская площадь – Михайловская площадь и привлечь к этому 20 тыс. человек. (ВО “Свобода” 14 октября, на Покров, планирует Марш славы УПА с требованиями вернуть звание Героев Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу, признать борьбу ОУН-УПА национально-освободительной борьбой украинской нации и провозгласить 14 октября – День создания УПА – государственным праздником – УНИАН).

Конгресс украинских националистов, согласно заявке, также организует мероприятия ко Дню создания УПА и праздника Покрова, которые будут проходить с 09.00 до 12.30. Партия заявила об участии 500 человек. Места проведения мероприятий – Аскольдова могила, пл. Славы, ул. Банковая.

Киевская организация Украинской народной партии намерена провести на Софийской площади с 11.30 до 14.30 митинг по случаю 69-й годовщины создания УПА. Заявлено участие 300 человек.

Также Украинская националистическая самооборона подала заявку на проведение шествия от пл. Славы до Администрации Президента в период с 11.40 до 12.30. В нем должны принять участие 300 человек.

ОО “Христианская Украина” на Софийской площади завтра намерена провести молебен с привлечением 5 тыс. человек. В заявке указано, что мероприятие будет проводиться с 12.00 до 20.00.

Согласно заявке Конфедерации труда Украины, с 11.00 на территории, которая включает Бессарабскую площадь, ул. Крещатик и Европейскую площадь, будет организована акция “Защитим город-герой от бандеровской нечисти”, в которой примут участие 1,5 тыс. человек.

В свою очередь Коммунистическая партия Украины подала заявку о проведении на Бессарабской площади с 11.00 до 20.00 митинга, в котором предусмотрено участие 200 человек.

Свою заявку подала и партия “Киевская Русь”, которая хочет с 9.00 до 11.30 осуществить возложение цветов к памятнику Ватутину и стеле в Парке Славы. В акции примут участие 50 человек.

Кроме того, организация “Трудовое движение Солидарность” выразила желание 14 октября провести возле здания Кабмина мероприятие по проблемам угольной промышленности. Время проведения указано с 08.00 до 15.00. Предусмотрено участие 50 человек.

Справка УНИАН. На официальном сайте городской власти обнародовано распоряжение от 3 октября 2011 г. №1814 “О проведении массового мероприятия 14 октября 2011 г. на Михайловской площади”, которым поддержана инициатива ВО “Свобода” относительно акций, запланированных объединением на указанной площади с 18.00 до 22.00.