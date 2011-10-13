Фирташ поможет городам, где у него бизнес

Глава Совета директоров Группы компаний Group DF Дмитрий ФИРТАШ выступает за то, чтобы градообразующие и крупные предприятия помогали городам, в которых они расположены. Об этом бизнесмен, глава Объединенного движения работодателей Украины Д.ФИРТАШ заявил во время встречи с главой Черкасской областной государственной администрации Сергеем ТУЛУБОМ и городским головой Черкасс Сергеем ОДАРИЧЕМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Д.ФИРТАША.

По его мнению, «предприятия должны играть активную роль в развитии городов, в которых они расположены. Важно, не только платить налоги, но и оказывать адресную помощь своим городам. Такая помощь очень эффективно работает. Ведь для людей очень важно видеть результат, когда на их глазах меняется их город, меняется их жизнь в лучшую сторону».

В ходе встречи с главой Черкасской ОГА Д.ФИРТАШ сообщил, что подконтрольный ему Черкасский «Азот» проведет ремонт дворца культуры «Дружба народов», фонтана и площади перед ним. Также предприятие окажет финансовую поддержку детскому дому в городе Смела и детскому отделению онкологического диспансера.

В пресс-службе бизнесмена также напомнили, что в мае 2011 года Д.ФИРТАШ инициировал масштабный проект по улучшению инфраструктуры Северодонецка, в котором расположен подконтрольный ему Северодонецкий «Азот». В городе проводится полное обновление троллейбусного парка. Начат ремонт ледового дворца.