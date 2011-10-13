Яценюк: ситуацию с Тимошенко еще можно исправить

Народный депутат, лидер «Фронта Змін» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что власть выйдет с минимальными потерями из ситуации с приговором экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО, если во вторник, 18 октября, будут одобрены поправки оппозиции по декриминализации статьи, по которой была осуждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на брифинге.

А.ЯЦЕНЮК сообщил, что соответствующие поправки к президентскому законопроекту о декриминализации экономических преступлений, принятому в первом чтении, внесены народным депутатом Сергеем ВЛАСЕНКО на рассмотрение профильного комитета.

Он выразил уверенность, что Ю.ТИМОШЕНКО будет освобождена и не будет выплачивать деньги «Нафтогазу».

«Этот так называемый «приговор суда» будет отменен. Если он не будет отменен апелляционными или кассационными инстанциями, то этот приговор суда будет отменен Европейским судом по правам человека», - сказал А.ЯЦЕНЮК, отметив, что шансы на то, что Европейский суд по правам человека оставит в силе решение Печерского суда, равны нулю.

«Думаю, что действующему Президенту нужно немедленно принять решение, как он будет выходить из ситуации, в которую загнали всю Украину, потому что сейчас речь идет не о Президенте, а об Украине в целом», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Лидер «Фронта Змін» отметил, что впервые за всю историю украинской независимости, впервые после падения Берлинской стены, страны, которые были по разные стороны стены, выразили общую позицию по отношению к украинской власти.

«Поэтому во вторник, думаю, в парламенте должны быть рассмотрены поправки, которые оппозицией совместно внесены в УПК, и статья 365 должна быть декриминализирована – это будет мужественный шаг, если Президент подпишет этот закон в этот же день», - сказал он.

По его словам, это означает, что при таких условиях власть выйдет с минимальными потерями, которые могут быть.

«Однако какое бы решение в этой ситуации ни было, на репутации Украины невероятное пятно, и нет такого политического растворителя, который сможет смыть это пятно», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК сказал, что вчера из уст будущего Президента России Владимира ПУТИНА по поводу приговора Ю.ТИМОШЕНКО прозвучала откровенная угроза в адрес украинской власти.

Как сообщалось, премьер-министр РФ В.ПУТИН вчера заявил, что не понимает, почему Ю.ТИМОШЕНКО признана виновной и ей вынесен обвинительный приговор. "Я не очень понимаю, за что ей дали эти семь лет", - сказал В.ПУТИН. Он отметил, что не видел оснований осуждать экс-премьера Украины за заключение газовых контрактов с Россией.