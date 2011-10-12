Суд начал дело о красном флаге

В Луганске окружной административный суд принял к рассмотрению дело по административному иску Дмитрия СНЕГИРЕВА, который требует признать незаконным вывешивание копии знамени Победы у здания облсовета в период с 16 по 22 июня нынешнего года.

Об этом УНИАН сообщили у пресс-службе Луганского областного совета.

«Мы передали суду материалы об областных мероприятиях, которые проходили в регионе в период с 16 по 22 июня и были приурочены к годовщине начала Великой Отечественной войны, - цитирует пресс-служба представителя областного совета в суде Александра ПИКАЛОВА. - Истец попросил время на ознакомление с этими документами, в связи с чем судья объявила перерыв в рассмотрении дела».

В сообщении отмечается, что заседание суда продолжится завтра.

Как сообщал УНИАН, в иске руководителя БФ «Підтримка українських ініціатив» Д.СНЕГИРЕВА речь идет о том, что 16 июня 2011 года решением Конституционного Суда Украины использование копий флага Победы признано неконституционным.

Согласно ст. 23 Закону ”О местном самоуправлении в Украине”, на зданиях, где работают советы и их исполнительные комитеты, поднимается Государственный Флаг Украины, указывает истец. Но, несмотря на вышеуказанные положения закона и принятое Конституционным Судом Украины решение, Луганский облсовет размещал копии флага Победы на административном здании.

Предварительное заседание суда по законности вывешивания красных флагов на здании облсовета состоялось 3 октября.

Иск в суд был подан 20 июня.