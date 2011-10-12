Страны ГУАМ поделились опытом борьбы с наркотрафиком

Делегации стран ГУАМ обсудили в Киеве вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, 11-12 октября в Секретариате ГУАМ в Киеве под председательством азербайджанской стороны состоялось 9-е заседание Рабочей подгруппы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (РПГ-НОН).

В ходе заседания делегации обсудили возможности расширения прямых каналов связи между соответствующими министерствами и ведомствами как на национальном, так и региональном уровнях.

Кроме того, обсуждались вопросы, связанные с возможностью проведения совместного исследования по тематике международных маршрутов поставок опиатов афганского происхождения.

Представители стран ГУАМ высказались за развитие сотрудничества в сфере борьбы с нелегальным оборотом наркотических и психотропных средств и их прекурсоров с Юго-восточным европейским правоохранительным центром (SELEC).

Делегации проинформировали о развитии национального законодательства, оперативной ситуации, мероприятиях государств-членов ГУАМ в данной сфере, сотрудничестве на двустороннем и многостороннем уровнях, а также в рамках международных и региональных организаций.

Также стороны также обменялись информацией о результатах проведения совместной операции правоохранительных органов «Наркостоп-2011».

По итогам заседания был подписан соответствующий Протокол.

Очередное заседание РПГ-НОН планируется провести в апреле 2012 года в Баку.