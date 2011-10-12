Эксперт: Дело Тимошенко - не битва добра и зла

Украинская власть может использовать дело Тимошенко как рычаг влияния на Россию, чтобы снизить стоимость газа для Украины. Такое мнение в своей статье для "The New York Times/International Herald Tribune" выражает директор Института мировой политики Елена Гетьманчук. Эксперт отмечает, что в этом процессе Россия фигурировала как соучастник незаконного соглашения, а премьер-министр Владимир Путин и президент Дмитрий Медведев - как сообщники Тимошенко".

По мнению Гетьманчук, обвинительный приговор Тимошенко вряд ли улучшит отношения с Россией. Дело не в самой Тимошенко - хотя многие в Киеве и в Москве считают, что Путин отдает предпочтение ей, а не Януковичу, как партнеру. Поскольку ее дело касается газовых соглашений с Россией, обвинительный приговор скорее ухудшит взаимоотношения Януковича с Путиным, чем сделает Россию более покладистой с газовыми ценами.

"С одной стороны, Тимошенко была бы, наверно самым удобным спарринг-партнером для Януковича, если он повторно будет баллотироваться на должность президента 2015 года. Рейтинг недоверия к Тимошенко – самый высокий среди всех украинских политиков, поэтому она была бы менее опасна как активный оппонент, чем как политическая мученица", - цитирует статью Инопресса.

"Привычные политики настолько набили оскомину украинцам, что практически любое новое лицо смогло бы бросить Януковичу более серьезный вызов, чем Тимошенко. Недавний опрос общественного мнения показал, например, 37-летний лидер "Фронта змин" экс-министр иностранных дел Арсений Яценюк представлял бы большую угрозу для Януковича, чем Тимошенко" - отметила эксперт.

Более того, Гетьманчук подчеркнула: "Дело Тимошенко - это не битва добра и зла "демократической и проевропейской" Тимошенко против "авторитарного и пророссийского" Януковича, как, похоже, думают некоторые на Западе. Юлия Тимошенко - не является символом ни украинской демократии, ни украинского европейского выбора. Но обвинительный приговор может иметь серьезные негативные последствия как для демократии в Украине, так и для ее европейских надежд".