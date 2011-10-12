Нардеп намекает, что «выносить сор из избы» перед визитом МВФ - нелогично

Лидер фракции «Реформы ради будущего» Игорь РЫБАКОВ считает, что разговоры об отставке министра финансов Федора ЯРОШЕНКО расшатывают финансовую систему Украины.

Об этом говорится в комментарии И.РЫБАКОВА, переданном УНИАН его пресс-службой.

По его словам, в период, когда происходит бюджетный процесс, и Верховная Рада собирается принимать госбюджет на 2012 год, когда правительство готовится к визиту в Украину миссии Международного валютного фонда, нецелесообразно начинать разговоры о смене руководства Министерства финансов или необходимости каких-либо реорганизационных процессов в этом ведомстве.

«24 октября мы ожидаем приезд миссии МВФ. Нас ждут непростые переговоры с валютным фондом по поводу дальнейшей работы над программой сотрудничества с Украиной. Кроме того, ситуация на финансовых рынках страны достаточно нестабильна. И в такой период, убежден, абсолютно нелогично начинать какие-либо разговоры о кадровой «зачистке» руководителя Министерства финансов и устраивать масштабные ревизии в этом ведомстве», - заявил И.РЫБАКОВ.

«По убеждению нашей депутатской фракции, непростые времена, которые переживает Минфин, вызваны заинтересованностью определенных кругов в появлении в будущем нового мощного фискального монстра под эгидой Министерства финансов. Ведомства, которое должно объединить в себе две структуры – налоговую и таможню», - отметил лидер фракции «Реформы ради будущего».

И.РЫБАКОВ считает, что сегодня все внимание чиновников, парламента и фискальных органов должно быть сосредоточено на обеспечении стабильности экономики страны и финансовой системы. «А для этого нужна выверенная и четкая финансовая политика. Любое же изменение руководства Министерства финансов и кадровые ротации лишь будут продолжать нагнетать обстановку, порождать хаос и заострять наступающий экономический кризис», - сказал народный депутат.

«Поэтому фракция «Реформы ради будущего» обращается ко всем политикам и чиновникам, причастных к созданию финансовой политики страны, с призывом сосредоточиться на конструктивной работе. Страна должна войти в новый, 2012 год, со сбалансированным государственным бюджетом, правительство должно достойно провести переговоры с МВФ, чтобы страна получила крайне необходимый очередной транш кредита Международного валютного фонда. Руководство Министерства финансов и других фискальных органов должно спокойно работать и наполнять государственную казну, а не думать о возможности своей отставки», - добавил И.РЫБАКОВ.

«Расшатывать лодку, вести двойную игру или плести интриги в такое ответственное время, убежден, - антигосударственная позиция, которая ничего, кроме вреда, Украине не принесет, тем более – в преддверии второй волны финансового кризиса, который не обойдет нашу страну», - заявил лидер фракции «Реформы ради будущего».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров передал ряд функций Государственной таможенной службы Украины Министерству финансов (правительственное постановление № 1016 от 5 октября 2011 года).

Напомним, сейчас в Министерстве финансов проходит комплексная проверка. Как писала газета «КоммерсантЪ-Украина», оперативная деятельность Минфина фактически оказалась заблокированной. Газета утверждает, что таким образом Президент Виктор ЯНУКОВИЧ ищет повод для освобождения от должности министра финансов Федора ЯРОШЕНКО.

Вместе с тем 11 октября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил о нецелесообразности смены министра финансов Украины.