Польский эксперт: даже если Тимошенко выпустят, осадок останется

Украина из-за решения суда о лишении свободы экс-премьер-министра, лидера оппозиционной партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО практически потеряла шанс получить перспективу интеграции в Европейский Союз.

Такое мнение выразил обозреватель польского издания Gazeta Wyborcza Марчин ВОЙЧЕХОВСКИЙ, который многие годы работал корреспондентом в Киеве и Москве и является одним из самых известных польских экспертов по «восточной» тематике.

Журналист в своей публикации, посвященной решению суда по делу Ю.ТИМОШЕНКО, назвал непоправимыми потери для имиджа Украины в результате осуждения экс-премьера.

„Теперь по всей Европе пронесется, что Украина в вопросах демократии ничем не отличается от Российской Федерации. Только с Россией нужно разговаривать, потому что она имеет самые большие в мире запасы нефти и газа и ядерное оружие, а с Киевом нужно успокоиться”, - считает М.ВОЙЧЕХОВСКИЙ.

„Возможно, через несколько дней украинский парламент изымет из Уголовного кодекса статьи, по которым судят ТИМОШЕНКО, и через какое-то время ее освободят, а приговор аннулируют. Но пятно на имидже Украины останется”, - отметил обозреватель.

М.ВОЙЧЕХОВСКИЙ считает, что Ю.ТИМОШЕНКО осудили к лишению свободы, поскольку Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ очень сильно хотел ей отомстить.

Он отметил, что в ночь с понедельника на вторник (с 10 на 11 октября) получил SMS-сообщение от знакомого журналиста из Киева, в котором тот написал, что Ю.ТИМОШЕНКО приговорят к семи годам лишения свободы, а приговор объявят до 14 часов дня по киевскому времени. „Все так и было. Лишь наивные могли верить, что суд отложит дело или смягчит приговор”, - написал обозреватель GW.

Журналист назвал "туманными" шансы на подписание соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, как планировалось раньше, до конца этого года, отметив, что интеграцию в ЕС поддерживает большинство украинцев. Однако, по мнению М.ВОЙЧЕХОВСКОГО, В.ЯНУКОВИЧ проигнорировал стремление граждан. „История и избиратели это оценят”, - убежден обозреватель.

„Украинская элита, вынося приговор ТИМОШЕНКО, потеряла шанс, который больше может не повториться”, - резюмировал М.ВОЙЧЕХОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева вчера, 11 октября, приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам заключения за превышение служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. Согласно решению суда, также на протяжении трех лет она не сможет занимать государственные должности.

Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО убытки, нанесенные НАК "Нафтогаз Украины", в размере 1,516 млрд. грн.

Украина надеется до конца 2011 года подписать соглашение с ЕС об ассоциации, ключевым элементом которого станет зона свободной торговли. Европейские политики предупреждали украинское руководство, что подписание соглашения об ассоциации может быть заблокировано, если Ю.ТИМОШЕНКО приговорят к лишению свободы.