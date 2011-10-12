Еще один свидетель стал на сторону Луценко

Зачисление гражданского стажа к милицейскому водителю бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО Леониду ПРИСТУПЛЮКУ проходило согласно действующему нормативному акту общепринятой в МВД практике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на допросе в Печерском районном суде Киева по делу Ю.ЛУЦЕНКО заявил бывший заместитель начальника отдела награждения, присвоения специальных званий и прохождения службы Департамента по работе с персоналом МВД Владимир ХМИЛЬ.

«Такая практика была. Зачисление гражданского стажа происходило или по письму того, кто обращался, или без этого», - сказал он. При этом свидетель отметил, что для подготовки соответствующего приказа сначала направлялось в Кабинет министров соответствующее письмо на получение разрешения для осуществления такой процедуры, затем решение принимала общая комиссия МВД, после чего издавался соответствующий приказ, завизированный министром.

По словам В.ХМИЛЯ, каких-либо указаний по поводу зачисления гражданского стажа Л.ПРИСТУПЛЮКА он от Ю.ЛУЦЕНКО не получал, а получал ли кто-то другой, сказать не может.

«Это не была практика министра ЛУЦЕНКО – она была и до него. Такие письма готовились и при Кравченко, и при СМИРНОВЕ, и при БИЛОКОНЕ, и при ЦУШКО», - сказал свидетель, отметив, что подобные письма также направлялись в Кабмин и в начале каденции действующего министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЁВА.

При этом В.ХМИЛЬ отметил, что писем о зачислении гражданского стажа за всю министерскую каденцию Ю.ЛУЦЕНКО было выдано 77, а, в частности, за время, когда ведомство возглавлял В.ЦУШКО, их было 64.

В то же время на один из уточняющих вопросов, который касался наличия нормативных актов, которые бы разрешали такую процедуру, свидетель сказал, что начисление надбавок и пенсий определено постановлением Кабмина, изданным в 1992 году.

Вместе с тем В.ХМИЛЬ не смог предоставить четкое объяснение, почему в течение 2008 года Л.ПРИСТУПЛЮК был шесть раз отмечен ведомственными наградами МВД.

По словам свидетеля, готовить соответствующие документы ему поручало его руководство, поэтому именно оно должно дать ответы, почему это происходило.

После завершения допроса свидетеля адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Алексей БАГАНЕЦ сделал замечание председательствующему в судебном процессе судье Сергею ВОВКУ по поводу того, что тот не сообщает, какие свидетели будут допрашиваться на следующем заседании, из-за чего защита экс-министра не имеет возможности готовиться и вынуждена на каждое заседание носить с собой все тома уголовного дела.

Это замечание было занесено в протокол процесса.

Сейчас в судебном заседании по рассмотрению дела Ю.ЛУЦЕНКО объявлен перерыв до 09.15 13 октября.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО, которого Генеральная прокуратура, среди прочего, обвиняет в незаконном оформлении на работу в министерство своего водителя Л.ПРИСТУПЛЮКА и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.

Ранее свидетели по делу по этому эпизоду заявляли, что нарушений при трудоустройстве Л.ПРИСТУПЛЮКА в МВД не было.