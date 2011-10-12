Януковича просят вернуть Украину на место, зафиксированное в атласах

Ученые призывают Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА инициировать пересмотр решения парламента об изменении порядка исчисления времени на территории Украины и принять в течение зимнего периода решение о целесообразности перехода на летнее время.

Соответствующее письмо к главе государства подписали участники "круглого стола" о возможных последствиях изменения исчисления времени в Украине, который состоялся 11 октября в Министерстве чрезвычайных ситуаций, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины.

Как отметил, открывая "круглый стол", глава МЧС Виктор БАЛОГА, новшества в порядке исчисления времени, принятые Верховной Радой, вызвали значительный резонанс в обществе и в среде научных работников.

«Как член правительства я считаю, что любое решение, принятое парламентом, должно быть взвешенно и согласовано с экспертами. Этого не произошло. Мнения людей и специалистов разделились. Наш "круглый стол" – это средство донесения до политиков точки зрения научной среды. Уверен, что четкие аргументы и язык фактов помогут законодателям пересмотреть свое решение. От этого выиграет вся страна и каждый ее гражданин, независимо от местожительства или политических вкусов», - сказал В.БАЛОГА.

По мнению участников мероприятия, решение Верховной Рады не соответствует международным правилам исчисления времени и фактически вводит в Украине время третьего часового пояса, что противоречит физико-географическому расположению нашего государства и нормам, действующим в большинстве стран мира.

«Как известно, Земной шар разделен на 24 часовых пояса. Соответственно, Украина давно была включена во второй пояс. Географическое расположение Украины не дает никаких оснований переводить Украину в третий часовой пояс. Нужно вернуться к позиции, которая подтверждается всеми картами и атласами мира», - отметил директор Института географии НАН Украины Леонид РУДЕНКО.

Как отметил член-корреспондент Национальной Академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, профессор Николай ПОЛИЩУК, изменение исчисления времени отрицательно скажется на условиях жизнедеятельности значительной части граждан Украины и нанесет вред здоровью людей.

«Все биологические ритмы человека проходят не по декретному времени, а по биологическому. Люди старшего возраста, люди с хроническими заболеваниями и дети чрезвычайно трудно адаптируются к декретному времени. Нужно перевести на географическое время и перестать играться. По этому поясному времени живет организм», - подчеркнул Н.ПОЛИЩУК.

Кроме того, отмечали участники мероприятия, решения Верховной Рады приведет к экономическим потерям и повлечет трудности функционирования банковских систем и международных транспортных перевозок.

Начальник управления НКРЭ Владислав ПОПОВИЧ подчеркнул, что большие проблемы возникли в сфере коммерческого учета электроэнергии в оптовом и розничном рынке.

«Решение Верховной Рады застало врасплох энергетиков в этом аспекте, поскольку фактически весь оптовый рынок осуществляет учет по часам, счетчики фактически все привязаны к времени. На оптовом уровне в Украине 13 тысяч таких точек учета и 200 тысяч на уровне розничного рынка, это потребители - бытовые и промышленные. Соответственно, принятые изменения требуют перепрограммирования всех счетчиков, что физически невозможно выполнить в срок до 30 октября. Счетчики, несмотря на решение Верховной Рады, 30 октября перейдут на зимнее время. Сейчас есть информация, что много облэнерго дают предписания для потребителей о срочном перепрограммировании счетчиков. Если часть счетчиков удастся перепрограммировать, а часть нет, час разбалансирования по коммерческому учету – это значительные потери. При этом на сегодняшний день нельзя прогнозировать, какими будут последствия для системы коммерческого учета оптово-розничного рынка».

В.ПОПОВИЧ также сообщил, что это решение повлечет за собой значительные расходы на перепрограммирование – 82 гривни на один счетчик, притом, что часть из них не подлежит перепрограммированию и нуждается в замене. Он также отметил, что некоторые облэнерго просят 500 грн. за перепрограммирование оборудования.

В свою очередь, директор Украинского гидрометеорологического центра Николай КУЛЬБИДА сообщил, что изменение времени также влияет на гидрометеорологическую деятельность.

«Эта деятельность координируется одним международным – универсальным временем. Все гидрометеорологические наблюдения на Земном шаре проводятся физически в один и тот же момент, чтобы провести расчеты по полученным данным. Переход на летнее время приводит к опозданию в нашей работе на один час. Зимой я имею полный набор всех видов информации в 09:00. Летом это все происходит на один час позже и приводит к тому, что анализ и прогнозирование осуществляются с опозданием. Мы фактически на 1 час позже можем среагировать на угрожающую ситуацию природного характера. За этим часом стоят и человеческие жизни, и вред инфраструктуре».

Итогом обсуждения экспертов и ученых стало совместное обращение к Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ инициировать общественное обсуждение целесообразности внедрения перехода на летнее время, выступить с законодательной инициативой об отмене Постановления Верховной Рады Украины «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины» и установить Президентский контроль за введением региональных графиков начала рабочего дня.

В мероприятии приняли участие: директор Института географии НАН Украины Леонид РУДЕНКО, заместитель начальника Управления общественного здоровья и санитарного благополучия населения Министерства здравоохранения Святослав ПРОТАС, директор Украинского гидрометеорологического центра Николай КУЛЬБИДА, директор Департамента стандартизации и метрологии Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей Олег БОЖЕНКО, директор Института ГП "Укрметртестстандарт" Олег ВЕЛИЧКО, начальник управления Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины Владислав ПОПОВИЧ, ученый секретарь Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Нина МОСТОВАЯ, представители Национальной Академии медицинских наук Украины: член-корреспондент НАМН Украины, доктор медицинских наук, профессор Николай ПОЛИЩУК, заместитель директора Института медицины труда Владимир ЧЕРНЮК, старший научный сотрудник Института медицины труда Наталия БОБКО.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины».

Данным постановлением установлено с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Документом признаны утратившими действие постановление ВР и постановление Украинской ССР о переходе на летнее время. Таким образом постановлением отменен ежегодный перевод часов на «зимнее» и «летнее» время.