У Могилева говорят, что снайперы на Крещатике кому-то привиделись

МВД опровергает информацию о присутствии снайперов вокруг Печерского суда во время объявления приговора Тимошенко

Киев. 12 октября. УНИАН. В Министерстве внутренних дел Украины опровергают информацию, появившуюся в некоторых СМИ, о привлечении снайперов к охране порядка возле Печерского райсуда Киева во время объявления приговора по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции начальник Управления связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве Владимир ПОЛИЩУК.

«Вчера ни один снайпер не привлекался», - подчеркнул он.

В.ПОЛИЩУК допустил, что на крышах домов возле суда были фотокорреспонденты, которые хотели сделать панорамный снимок событий, которые вчера происходили вокруг Печерского райсуда.

Также В.ПОЛИЩУК сообщил, что вчера к охране общественного порядка на Крещатике были привлечены около 1 тыс. 100 правоохранителей.

Он также признал, что в связи с сообщение пресс-службы СБУ о возможных терактах было увеличено количество правоохранителей.

«Сообщение об угрозе террористического акта распространила пресс-служба СБУ и, конечно, мы должны были к этому прислушаться и несколько увеличить количество людей», - сказал он.

На вопрос, были ли основания у киевской милиции прибегать к дополнительным средствам для обеспечения безопасности судьи Печерского райсуда Родиона КИРЕЕВА, В.ПОЛИЩУК ответил, что это вопрос нужно задавать «более компетентным органам».

Он также отметил, что не было каких-либо сообщений о том, что сотрудники милиции получили серьезные повреждения во время вчерашних событий.

По его словам, было лишь сообщение от врачей о том, что в больницу попала девушка из лагеря оппозиции, 1987 года рождения, которая получила ушиб позвоночника. При этом он отметил, что выяснилось, что во время массовых мероприятий лестница возле сцены «Батькивщины» упала, и девушка получила повреждение.

«Других сообщений о телесных повреждениях, как участников, так и правоохранителей, которые охраняли общественный порядок, не поступало», - сказал В.ПОЛИЩУК.

Он также отметил, что во время вчерашних событий не применялись водометы. «Применение водометов вообще не рассматривалось», - сказал В.ПОЛИЩУК.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов о том, что водометы видели на бульваре Леси Украинки, и это зафиксировали некоторые СМИ, В.ПОЛИЩУК сказал: «Эти водометы находятся на балансе внутренних войск и их передвижение я не контролирую, и руководство киевской милиции тем более».