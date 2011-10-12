НКЗУ: приговор Тимошенко бросает Украину в объятия России

11:34, 12 октября 2011
Политика
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Заявление подписали Дзюба, Павлычко, Горынь

Народный комитет защиты Украины считает, что приговор экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО возвращает нашу страну к тоталитарной диктатуре.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении НКЗУ.

«Приговор по делу Юлии ТИМОШЕНКО - это не «досадный случай», а безумный поступок, который может стать непреодолимым препятствием для нашей страны войти в демократическую, зажиточную, европейскую семью, с высокими социальными стандартами человеческой жизни», - подчеркивается в документе.

По словам авторов заявления, этот приговор перечеркивает перспективы членства Украины в Европейском Союзе, срывает подписание соглашения об ассоциации и «бросает нашу страну в объятия России».

«Политическая расправа над Юлией ТИМОШЕНКО возвращает нашу страну к тоталитарной диктатуре. Цивилизованный мир не воспринимает сталинских «троек», прокуратуры Вышинского, «воронков» Берии», - отметили в НКЗУ.

Также в Комитете защиты Украины подчеркнули, что «приговор, очевидно, написанный в Администрации Президента ЯНУКОВИЧА, не имеет ничего общего с законностью, а тем более, справедливостью».

«Это не суд над ТИМОШЕНКО, а над целым государством - преступление перед Украиной и грядущими поколениями. Маниакальное желание одного лица отомстить своему главному политическому оппоненту не должно закрыть перспективы для цивилизованного развития целого народа», - говорится в заявлении.

В связи с этим НКЗУ требует от власти «опомниться и не лишать наших детей и внуков надежды на нормальную жизнь».

Соответствующее заявление от имени Народного комитета защиты Украины подписали Иван ДЗЮБА, Дмитро ПАВЛЫЧКО, Юрий ЩЕРБАК, Богдан ГОРЫНЬ, Юрий МУШКЕТИК, Валерий ШЕВЧУК.

 

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