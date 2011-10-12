Азаров говорит, что ищет возможности не поднимать цену на газ для людей

Правительство ищет возможность для неповышения тарифов на газ и тепло для населения для продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.

Он отметил, что вопрос о необходимости повышения тарифов является единственным нерешенным для продолжения выделения МВФ кредитных средств.

«Наша позиция заключается в том, что необходимо найти другие компенсаторы и не перекладывать на людей груз чрезмерно высоких цен на газ. Уверен, что в этом вопросе мы найдем правильное решение», - сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. Программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на около 16 млрд. долл. Срок действия программы 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш этого кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.

Как заявлял глава представительства МВФ в Украине М.АЛЬЕР, для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда Украина должна выполнить ряд требований.

Первым требованием является проведение в Украине пенсионной реформы в соответствии с положениями, прописанными в программе сотрудничества.

Второе требование, как сообщил М.АЛЬЕР, касается корректировки тарифов на газ и теплоснабжение.

Третье требование связано с предыдущим и обусловлено тем, что фонд согласился на менее значительное повышение тарифов, при этом отметив необходимость поиска дополнительных финансовых ресурсов.

Четвертое требование фонда связано с деятельностью Нацбанка, в частности, с необходимостью отмены требования обязательного выкупа рекапитализационных облигаций, что, по мнению МВФ, снижает независимость НБУ.

Визит миссии МВФ в Украину несколько раз переносился.

11 октября на брифинге Н.АЗАРОВ заявил, что миссия Международного валютного фонда для пересмотра программы сотрудничества с Украиной прибудет 24 октября.