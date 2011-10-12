Политолог: Действия Тимошенко заслуживают если не суда, то осуждения

Политика, которую проводила экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, заслуживает если и не суда, то, по крайней мере, осуждения. Так прокомментировал российский политолог Максим Шевченко вынесенный во вторник приговор Тимошенко за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году, сообщает Укринформ со ссылкой на официальный сайт партии "Единая Россия".

"Вероятно, Тимошенко виновна и заслуживает суда и приговора как любой совершивший преступление человек. Договоры, которые она заключала, когда находилась у власти, несправедливы", - отметил Шевченко.

В то же время он подчеркнул, что "каждое новое поколение украинских политиков полностью пересматривало те договоры, которые заключала предыдущая политическая элита".