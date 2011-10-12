В Верховной Раде сегодня проведут «ряд следственных действий»

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины сегодня рассмотрит спор, который возник вокруг Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по запрещению рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий».

Об этом в комментарии УНИАН сообщил председатель Регламентного комитета Владимир МАКЕЕНКО (фракция Партии регионов).

Напомним, что Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрещении рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий» был принят 22 сентября 2011 г., однако он до сих пор не подписан Председателем Верховной Рады Украины и не отправлен в Администрацию Президента Украины. Одна из причин – споры вокруг трактовки пункта 2 закона, который давал новые определения, касающиеся рекламы и спонсорства табачных изделий, а также запрещений, которые налагаются в этой сфере.

Как подчеркивала народный депутат Украины Леся ОРОБЕЦ (фракция «Наша Украина»), во втором чтении ни один из предложенных вариантов редакции этого пункта не набрал большинства голосов. Соответственно, по мнению Л.ОРОБЕЦ, п.2 должен быть оставлен в законе в редакции, предложенной профильным комитетом к первому чтению.

В свою очередь, представители парламентского большинства ссылаются на Закон Украины о Регламенте Верховной Рады Украины и уверенны: п.2 закона считается отклоненным.

Как отметила в комментарии УНИАН первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации Елена БОНДАРЕНКО (фракция Партии регионов), «если руководствоваться требованиями ч.4 ст.121 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины», соответствующие законодательные изменения (п.2 Закона - УНИАН) считаются отклоненными». Народный депутат сообщила, что направила соответствующее письмо Председателю парламента, и посоветовала представителям оппозиции «внимательнее изучить Регламент Верховной Рады».

В.МАКЕЕНКО же подчеркнул, что Регламентный комитет рассмотрит данный закон сегодня. «В таких вопросах, как введение запрета на табачную рекламу, без политики и популизма, к сожалению, не обходится, – заметил председатель Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины. – Мы разберемся, как подавались и голосовались поправки, проведем так сказать, «ряд следственных действий».

В.МАКЕЕНКО пообещал, что «окончательный вид принятого закона будет четко согласован с Регламентом Верховной Рады Украины».