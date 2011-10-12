БЮТ собрал областных руководителей

Партия «Батькивщина» начнет акцию сопротивления нынешней власти во всех регионах Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член партии «Батькивщина», заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО.

По его словам, соответствующее решение было принято вчера на экстренном заседании парламентской фракции «БЮТ-Батькивщина» с участием руководителей областных партийных организаций «Батькивщины».

Как сказал Н.ТОМЕНКО, фракция «БЮТ-Батькивщина» на следующей пленарной неделе будет требовать внесения изменений в действующее законодательство по декриминализации статей, по которым преследуются Юлия ТИМОШЕНКО, Юрий ЛУЦЕНКО и другие оппозиционеры. «Фракция будет применять все законные методы, чтобы обеспечить рассмотрение во втором чтении соответствующего законопроекта уже на следующей пленарной неделе», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что готовится соответствующее представление в Апелляционный суд относительно обжалования приговора Ю.ТИМОШЕНКО.

«Также принято решение не сворачивать палаточный городок возле суда, а также начать активную работу на региональном уровне для проведения акций сопротивления нынешней власти», - сказал вице-спикер.