ОБСЕ обеспокоена приговором Тимошенко

Председательствующий в ОБСЕ министр иностранных дел Литвы Аудрониус АЗУБАЛИС выразил обеспокоенность объявленным 11 октября приговором экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и призвал к полной прозрачности во время апелляционного процесса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОБСЕ.

«Я внимательно следил за делом, и уже призывал украинскую власть обеспечить права подзащитной на честный судебный процесс. Сейчас жизненно важно, чтобы апелляционный процесс был проведен открыто и честно и в соответствии с наивысшими стандартами для возобновления доверия украинских граждан и международного сообщества», - заявил литовский министр.

А.АЗУБАЛИС отметил, что Украина, придерживаясь верховенства права, в то же время должна избегать выборочного применения правосудия.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует председательствовать в ОБСЕ в 2013 году.