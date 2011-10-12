"Фронт Змін": Тимошенко будет на свободе

Оппозиционные украинские партии осуждают судебный приговор экс-премьер-министру Украины, лидеру ВО "Батькивщина" Юлии ТИМОШЕНКО.

“Этот приговор – диагноз власти. Она не смогла преодолеть страх перед своими политическими оппонентами и потому решила закрыть этот страх в тюрьму. Сегодня власть доказала свою слабость. Она спряталась за спинами вооруженной милиции под Печерским судом в Киеве”, – говорится в заявлении партии “Фронт Змін”, переданном агентству УНИАН.

В партии убеждены, что в конечном итоге Ю.ТИМОШЕНКО будет на свободе. “Юлия ТИМОШЕНКО будет на свободе! Мы пройдем все судебные инстанции в Украине, мы добьемся правды в Европейском суде. Все, кто устроили сегодняшнее судилище, будут нести ответственность! Юлия ТИМОШЕНКО будет принимать участие в выборах в Верховную Раду. При других обстоятельствах все без исключения оппозиционные силы Украины должны бойкотировать выборы. А демократических выборов без оппозиции не бывает”, – сказано в заявлении «Фронту Змін».