Азаров пожаловался в Москве на украинскую оппозицию

Политический кризис в Украине продолжается из-за противозаконных действий оппозиции. Такое мнение высказал первый вице-премьер, министр финансов Украины Николай Азаров сегодня в Москве.

"Сказать, что политический кризис миновал, я не могу. Политическая ситуация сложная из-за противозаконных действий политических сил, оппонирующих нам", - сказал Н.Азаров. По его словам, Кабинет министров сделал все от него зависящее, чтобы снивелировать последствия действий политического кризиса на экономику. При этом Н.Азаров отметил, что правительству максимально удалось снизить риски.

Говоря о произошедшей на минувшей неделе аварии с воспламенением жидкого фосфора, Н.Азаров подчеркнул, что информация о последствиях катастрофы преувеличена. Он подчеркнул, что в значительной мере преувеличена информация стараниями чиновников, которые попытались "повесить вину на правительство". Н.Азаров сообщил, что работа по ликвидации последствий аварии продолжается.

РБК-Украина