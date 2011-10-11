Нардепы призывают людей подойти к двум выездам из Печерского суда

Народные депутаты призывают участников митинга подойти к двум выездам из Печерского районного суда Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, они призвали через громкоговорители мужчин, принимающих участие в акции оппозиции в поддержку экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, подойти ближе к двум выходам из суда.

В то же время, в столичной милиции УНИАН сообщили, что вчера вечером по обращению Киевской городской государственной администрации Окружной административный суд Киева запретил проведение в центре города каких-либо массовых мероприятий.

Учитывая это, милиция обращается к гражданам не поддаваться на провокационные призывы народных депутатов, поскольку те имеют депутатскую неприкосновенность, «а в случае совершения противоправных действий простые граждане могут пострадать».