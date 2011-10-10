В Евросоюзе обещают быструю реакцию на приговор Тимошенко

Министры иностранных дел стран – членов Европейского Союза не исключают, что подписание соглашения с Украиной может быть отложено из-за дела в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН информированный источник в дипломатических кругах, об этом министры говорили сегодня во время заседания Совета иностранных дел ЕС в Люксембурге.

«Все министры выразили очень большую обеспокоенность по поводу дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО», - сказал собеседник агентства.

«Понятно, что в случае ухудшения ситуации, будет сложно избежать задержки в подписании и ратификации соглашения», - сказал дипломат.

По его словам, Евросоюз очень внимательно следит за процессом, и как только будет вынесен приговор бывшему украинскому премьеру, как можно скорее проанализирует его и отреагирует на него.

«Дело Ю.ТИМОШЕНКО – лишь символ, но есть и другие дела, которые демонстрируют наличие выборочного правосудия», - отметил собеседник агентства.

В то же время, он отметил, что техническая работа в рамках переговоров о соглашении об ассоциации, которое будет включать создание зоны свободной торговли, скорее всего, будет завершена до конца года.

Собеседник агентства также отметил, что самую жесткую позицию заняли министры иностранных дел Швеции и Германии.