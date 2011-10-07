Адвокат утверждает, что Мельниченко «взяли под колпак»
По личному указанию Хорошковского?
Адвокат бывшего майора Управления госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО Николай НЕДИЛЬКО просит генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКУ дать оценку законности проведения работниками СБУ оперативно-розыскных мероприятий в отношении себя, своего подзащитного и его близкого окружения.
Соответствующее заявление, копия которого передана агентству УНИАН, Н.НЕДИЛЬКО направил на имя генпрокурора.
Как отмечает в обращении Н.НЕДИЛЬКО, сотрудники спецподразделения СБУ, на которых возложена функция охраны Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, "при участии других подразделений СБУ по состоянию на сегодняшний день проводят ряд незаконных оперативно-розыскных мероприятий как в отношении МЕЛЬНИЧЕНКО Н.И., так и в отношении членов его семьи, в частности гражданской жены - известной журналистки РОЗИНСКОЙ Наталии Николаевны и его родителей".
Кроме того, адвокат указывает в заявлении, что такие же незаконные действия проводятся сотрудниками СБУ "как в отношении меня, так и моего коллеги адвоката СЫЧЕВА Павла Геннадиевича, который также оказывает правовую помощь Н.МЕЛЬНИЧЕНКО".
По словам автора заявления, в частности, осуществляется внешнее наблюдение за автомобилями, на которых передвигаются указанные лица. "Внешнее наблюдение осуществляется с помощью автомобилей преимущественно марки «Шкода», а также с помощью автомобилей «Дэу Ланос» и «Шевроле Лачетти», однако дополнительно используются и другие автомобили", - отмечает Н.НЕДИЛЬКО, добавляя, что "марки автомобилей, которые используются с целью осуществления «внешнего наблюдения» после их выявления нами, как правило, меняются".
При этом он приводит в документе на имя руководителя ГПУ ряд номерных знаков, которые якобы используются на автомобилях наблюдения.
Кроме того, в заявлении адвокат указывает на то, что по месту жительства Н.МЕЛЬНИЧЕНКО выставлены «посты внешнего наблюдения», выявлена установка «устройств негласного съема информации», которые дают возможность фиксировать разговоры, происходящие внутри дома без проникновения в него.
Также, по словам Н.НЕДИЛЬКО, аналогичные "посты" он выявил и по своему месту жительства и по месту своей основной работы. Кроме того, как утверждает адвокат, «постами внешнего наблюдения были «перекрыты» въезды и выезды в населенный пункт село Плесецкое Васильковского района Киевской области, поскольку я, как депутат Васильковского райсовета Киевской области и как адвокат, в силу своих должностных обязанностей и в силу служебной необходимости постоянно посещаю указанный населенный пункт". "Указанный населенный пункт постоянно также посещает и Н.МЕЛЬНИЧЕНКО", - утверждает Н.НЕДИЛЬКО.
"Также аналогичный пост был выявлен и по месту жительства помощника Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Максима НЕСТЕРЧУКА. Кроме того, «пост внешнего наблюдения» установлен и по месту расположения центрального офиса политической партии «Украинская люстрация», которую возглавляет Н.МЕЛЬНИЧЕНКО", - добавил он.
В то же время адвокат заявляет о том, что "из достоверных источников" он был информирован о прослушивании своих мобильных телефонов и телефонов лиц, которых он указывает в обращении к В.ПШОНКЕ.
При этом Н.НЕДИЛЬКО не исключает, что все эти и другие противоправные действия проводятся, вероятнее всего, по личному указанию председателя Службы безопасности Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО, поскольку последний, со слов Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, "имеет личную неприязнь к нему из-за того, что В.ХОРОШКОВСКИЙ находится в близких дружеских отношениях с экс-президентом Украины Леонидом КУЧМОЙ как бывший бизнес-партнер последнего".
По предположению Н.НЕДИЛЬКО, такая неприязнь В.ХОРОШКОВСКОГО к Н.МЕЛЬНИЧЕНКО подтверждается косвенно и тем, что председатель СБУ "на письменное заявление МЕЛЬНИЧЕНКО к нему о том, чтобы последний устранил вероятные провокации в отношении МЕЛЬНИЧЕНКО во время пересечения им границы Украины с Польшей для участия с 7 по 9 сентября этого года в Международном экономическом форуме, который проходил в Польше, до сих пор никакого ответа не предоставил, кроме того, не устранил в отношении МЕЛЬНИЧЕНКО Н.И. совершенную провокацию, из-за которой МЕЛЬНИЧЕНКО не пересек украинско-польскую границу и не попал на форум, на который был приглашен".
В таких обстоятельствах, подытоживает Н.НЕДИЛЬКО, усматривается реальная угроза конституционным правам как Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, так и его близкого окружения в связи с противоправным проведением оперативно-розыскной деятельности в отношении последних Службой безопасности Украины. Кроме того, существует реальная угроза жизни и здоровью как самого Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, так и членов его семьи и близкого окружения. Также существует реальная угроза жизни и здоровью не только мне лично, а также и моей семье".
Учитывая изложенное, Н.НЕДИЛЬКО просит В.ПШОНКУ срочно проверить на предмет достоверности изложенные факты и по результатам проверки принять соответствующие меры прокурорского реагирования с целью восстановления нарушенных гарантированных конституционных прав.