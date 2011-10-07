Адвокат утверждает, что Мельниченко «взяли под колпак»

Адвокат бывшего майора Управления госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО Николай НЕДИЛЬКО просит генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКУ дать оценку законности проведения работниками СБУ оперативно-розыскных мероприятий в отношении себя, своего подзащитного и его близкого окружения.

Соответствующее заявление, копия которого передана агентству УНИАН, Н.НЕДИЛЬКО направил на имя генпрокурора.

Как отмечает в обращении Н.НЕДИЛЬКО, сотрудники спецподразделения СБУ, на которых возложена функция охраны Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, "при участии других подразделений СБУ по состоянию на сегодняшний день проводят ряд незаконных оперативно-розыскных мероприятий как в отношении МЕЛЬНИЧЕНКО Н.И., так и в отношении членов его семьи, в частности гражданской жены - известной журналистки РОЗИНСКОЙ Наталии Николаевны и его родителей".

Кроме того, адвокат указывает в заявлении, что такие же незаконные действия проводятся сотрудниками СБУ "как в отношении меня, так и моего коллеги адвоката СЫЧЕВА Павла Геннадиевича, который также оказывает правовую помощь Н.МЕЛЬНИЧЕНКО".

По словам автора заявления, в частности, осуществляется внешнее наблюдение за автомобилями, на которых передвигаются указанные лица. "Внешнее наблюдение осуществляется с помощью автомобилей преимущественно марки «Шкода», а также с помощью автомобилей «Дэу Ланос» и «Шевроле Лачетти», однако дополнительно используются и другие автомобили", - отмечает Н.НЕДИЛЬКО, добавляя, что "марки автомобилей, которые используются с целью осуществления «внешнего наблюдения» после их выявления нами, как правило, меняются".

При этом он приводит в документе на имя руководителя ГПУ ряд номерных знаков, которые якобы используются на автомобилях наблюдения.

Кроме того, в заявлении адвокат указывает на то, что по месту жительства Н.МЕЛЬНИЧЕНКО выставлены «посты внешнего наблюдения», выявлена установка «устройств негласного съема информации», которые дают возможность фиксировать разговоры, происходящие внутри дома без проникновения в него.

Также, по словам Н.НЕДИЛЬКО, аналогичные "посты" он выявил и по своему месту жительства и по месту своей основной работы. Кроме того, как утверждает адвокат, «постами внешнего наблюдения были «перекрыты» въезды и выезды в населенный пункт село Плесецкое Васильковского района Киевской области, поскольку я, как депутат Васильковского райсовета Киевской области и как адвокат, в силу своих должностных обязанностей и в силу служебной необходимости постоянно посещаю указанный населенный пункт". "Указанный населенный пункт постоянно также посещает и Н.МЕЛЬНИЧЕНКО", - утверждает Н.НЕДИЛЬКО.

"Также аналогичный пост был выявлен и по месту жительства помощника Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Максима НЕСТЕРЧУКА. Кроме того, «пост внешнего наблюдения» установлен и по месту расположения центрального офиса политической партии «Украинская люстрация», которую возглавляет Н.МЕЛЬНИЧЕНКО", - добавил он.

В то же время адвокат заявляет о том, что "из достоверных источников" он был информирован о прослушивании своих мобильных телефонов и телефонов лиц, которых он указывает в обращении к В.ПШОНКЕ.

При этом Н.НЕДИЛЬКО не исключает, что все эти и другие противоправные действия проводятся, вероятнее всего, по личному указанию председателя Службы безопасности Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО, поскольку последний, со слов Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, "имеет личную неприязнь к нему из-за того, что В.ХОРОШКОВСКИЙ находится в близких дружеских отношениях с экс-президентом Украины Леонидом КУЧМОЙ как бывший бизнес-партнер последнего".

По предположению Н.НЕДИЛЬКО, такая неприязнь В.ХОРОШКОВСКОГО к Н.МЕЛЬНИЧЕНКО подтверждается косвенно и тем, что председатель СБУ "на письменное заявление МЕЛЬНИЧЕНКО к нему о том, чтобы последний устранил вероятные провокации в отношении МЕЛЬНИЧЕНКО во время пересечения им границы Украины с Польшей для участия с 7 по 9 сентября этого года в Международном экономическом форуме, который проходил в Польше, до сих пор никакого ответа не предоставил, кроме того, не устранил в отношении МЕЛЬНИЧЕНКО Н.И. совершенную провокацию, из-за которой МЕЛЬНИЧЕНКО не пересек украинско-польскую границу и не попал на форум, на который был приглашен".

В таких обстоятельствах, подытоживает Н.НЕДИЛЬКО, усматривается реальная угроза конституционным правам как Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, так и его близкого окружения в связи с противоправным проведением оперативно-розыскной деятельности в отношении последних Службой безопасности Украины. Кроме того, существует реальная угроза жизни и здоровью как самого Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, так и членов его семьи и близкого окружения. Также существует реальная угроза жизни и здоровью не только мне лично, а также и моей семье".

Учитывая изложенное, Н.НЕДИЛЬКО просит В.ПШОНКУ срочно проверить на предмет достоверности изложенные факты и по результатам проверки принять соответствующие меры прокурорского реагирования с целью восстановления нарушенных гарантированных конституционных прав.