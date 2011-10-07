Янукович в преддефолтной Греции хвастал стабильной Украиной

В этом году прирост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине ожидается на уровне 5%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая на бизнес-форуме «Сотрудничество Украины и Греции в условиях мирового экономического кризиса: практические возможности и перспективы сотрудничества».

По его словам, стабильная работа власти позволила стране возобновить позитивные тенденции в экономике. В частности, рост произошел во всех ключевых секторах экономики: промышленное производство выросло на 9%, строительство – на 14%, аграрная отрасль – более чем на 9%. В.ЯНУКОВИЧ отметил, что также оживился внутренний потребительский рынок.

«Имеем стабильную и уравновешенную финансовую ситуацию, стабильный и прогнозируемый курс гривни», - сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, экспорт товаров и услуг Украины по итогам первого полугодия, по сравнению с аналогичным периодом прошлого году, вырос на 42%. В этом году Украина планирует получить урожай зерновых на уровне свыше 50 млн. тонн, что на 11 млн. тонн больше, чем в прошлом году.

В.ЯНУКОВИЧ назвал закономерным, что реформы и политическая стабильность создают привлекательные условия для инвестиций в Украине.

По его словам, одним из приоритетных направлений дальнейшей работы по модернизации экономики Украины является улучшение условий ведения бизнеса.

«Мы сосредоточились на усовершенствовании механизмов государственной регуляторной политики посредством уменьшения вмешательства государства в деятельность бизнеса, упрощения и усовершенствования существующих процедур регулирования», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что уже сейчас на треть сокращены лицензированные виды деятельности, уменьшено количество контролирующих органов, определен исчерпывающий перечень документов разрешительного характера и внедрен «декларативный принцип» их выдачи, существенно упрощены соответствующие процедуры в строительстве.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, неотложными задачами является завершение реформирования регуляторной системы, усовершенствование законодательства по вопросам банкротства и противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий, усиление ответственности за нарушение в сфере государственной регистрации. Также в особом внимании нуждается реформирование сферы предоставления административных услуг.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2011 году с 4,5% до 4,7%.

Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста ВВП Украины в 2011 г. по сравнению с майским прогнозом на 0,5 п. п. - до 5%.

В государственном бюджете на 2011 год предусмотрен рост ВВП на уровне 4,5%.