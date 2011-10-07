Луганский губернатор не выдержал экономии?

Губернатор Луганской области Владимир ПРИСТЮК назначил своим новым заместителем по агропромышленному развитию Сергея МАСЛИЕВА, увеличив таким образом количесво своих заместителей до четырех.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.

Как известно, в августе этого года в рамках всеукраинского сокращения аппаратов облгосадминистраций В.ПРИСТЮК вдвое сократил количество своих заместителей. У него оставалось три заместителя - первый заместитель главы облгосадминистрации Эдуард ЛОЗОВСКИЙ, заместитель главы облгосадминистрации по вопросам экономической, промышленной политики и финансов Анатолий РЕПИЦКИЙ и заместитель председателя – руководитель аппарата облгосадминистрации Александр ОСТАПЕНКО.

После этого пресс-секретарь губернатора Андрей ДИХТЯРЕНКО заявлял, что у В.ПРИСТЮКА остается три заместителя и их количество увеличиваться не будет.