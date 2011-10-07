Пресс-конференция «Опасно ли жить в Украине?»
Во вторник, 11 октября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится пресс-конференция на тему: «Опасно ли жить в Украине?».
В ходе пресс-конференции будут презентованы результаты телефонного опроса "Безопасность в Украине", проведенного Институтом Горшенина.
Организатор пресс-конференции – Институт Горшенина.
На пресс-конференцию вынесены вопросы:
1. Как изменился уровень преступности в Украине за последние три года?
2. Какого рода преступности больше всего опасаются украинцы?
3. Боятся ли люди выходить на улицу в своем городе?
4. К кому в первую очередь обращаются украинцы в случае возникновения проблемы?
В пресс-конференции примут участие:
1. Владимир ЗАСТАВА, директор департамента коммуникаций Института Горшенина;
2. Наталия КЛАУНИНГ, эксперт Института Горшенина.
Адрес: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14.
Контакт для СМИ: (044) 230-49-63.