У Януковича сломался самолет

17:54, 06 октября 2011
Политика
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Перед вылетом в Грецию

Во время подготовки к вылету официальной делегации Украины в Грецию из-за нарушений регламента эксплуатации техники службами аэропорта "Борисполь" был поврежден борт номер один, пишет газета Сегодня. Президент вылетел на резервном самолете. Из-за этого переговоры начались с небольшой задержкой.

Перелет в Афины завершился успешно, сейчас идут переговоры Виктора Януковича и Каролоса Папулиаса.

 

 

 

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