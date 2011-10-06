У Януковича сломался самолет

Во время подготовки к вылету официальной делегации Украины в Грецию из-за нарушений регламента эксплуатации техники службами аэропорта "Борисполь" был поврежден борт номер один, пишет газета Сегодня. Президент вылетел на резервном самолете. Из-за этого переговоры начались с небольшой задержкой.

Перелет в Афины завершился успешно, сейчас идут переговоры Виктора Януковича и Каролоса Папулиаса.