Прокуроры завершили допрос Пукача

В суде объявлен перерыв

Представители государственного обвинения завершили допрос бывшего генерала МВД Алексея ПУКАЧА, который обвиняется в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Как сообщила УНИАН адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО, далее на заседании Печерского райсуда Киева допрос А.ПУКАЧА будут вести защитники потерпевшей стороны. В судебном заседании объявлен перерыв до 10.30 10 октября.

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