Прокуроры завершили допрос Пукача
17:27, 06 октября 2011Политика
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В суде объявлен перерыв
Представители государственного обвинения завершили допрос бывшего генерала МВД Алексея ПУКАЧА, который обвиняется в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.
Как сообщила УНИАН адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО, далее на заседании Печерского райсуда Киева допрос А.ПУКАЧА будут вести защитники потерпевшей стороны.
В судебном заседании объявлен перерыв до 10.30 10 октября.
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