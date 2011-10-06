Прокуроры завершили допрос Пукача

17:27, 06 октября 2011
Политика
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В суде объявлен перерыв

Представители государственного обвинения завершили допрос бывшего генерала МВД Алексея ПУКАЧА, который обвиняется в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как сообщила УНИАН адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО, далее на заседании Печерского райсуда Киева допрос А.ПУКАЧА будут вести защитники потерпевшей стороны.

В судебном заседании объявлен перерыв до 10.30 10 октября.

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