Янукович говорил с президентом Греции в три раза дольше запланированного

Украине и Греции нужно работать для дальнейшего развития своих традиционных дружественных партнерских отношений.

Такое убеждение высказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Афинах во время встречи с Президентом Греческой Республики Каролосом ПАПУЛИАСОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что украинский и греческий народы издавна связывают чувство взаимного уважения и поддержки. «Те традиции и связи, которые существуют между украинским и греческим народами, не зависят ни от одной политической конъюнктуры», – убежден он.

«Сейчас Греция и ее народ переживают сложный период. Нам в Украине также трудно, но мы приехали сейчас, понимая, что именно в такие времена нужно занять очень активную позицию, нужно находить возможность поддерживать и помогать друг другу. Это подтверждает те давние добрые традиции отношений, которые сложились между Украиной и Грецией», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Во время расширенных украинско-греческих переговоров В.ЯНУКОВИЧ отметил, что для успешного преодоления последствий мирового экономического кризиса Украина и Греция должны усилить сотрудничество. «Есть большое желание помочь друг другу. Поэтому я убежден, что сейчас наступило время для значительного повышения координации наших действий по преодолению кризисных явлений в Украине и Греции», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Бесспорно, сказал он, масштабные реформы, которые сегодня осуществляются в Украине, помогают преодолевать кризисные явления. Он, в частности, сообщил, что в 2010 году удалось снизить дефицит бюджета Украины с 14% до 5%. «2011 год мы планируем закончить с дефицитом не более 3,5%», – заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент Греции, приветствуя своего украинского коллегу от имени греческого народа, выразил уверенность, что государственный визит В.ЯНУКОВИЧА станет важным шагом в развитии двусторонних отношений Украины и Греции.

«Я с большой радостью приветствую Вас и Вашу делегацию. Это очень важный момент в развитии отношений между нашими странами», – сказал К.ПАПУЛИАС.

Он оценил взаимоотношения между Украиной и Грецией как отличные. «Ваш визит дает новый толчок для развития наших двусторонних отношений. Мы можем сказать, что 2011 год является годом для новых встреч, для возрождения наших двусторонних связей», - заявил К.ПАПУЛИАС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, встреча в формате «с глазу на глаз» длилась более часа вместо запланированных 20 минут. «Это была очень важная, очень дружеская и очень полезная для всех нас беседа», – подчеркнул К.ПАПУЛИАС во время переговоров делегаций.