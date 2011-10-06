Наливайченко «разжевал», куда зовет Путин

Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО убежден, что всякую внешнеполитическую концепцию, которую предлагают извне, необходимо оценивать лишь с позиции украинских интересов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», так он прокомментировал в газете «День» публикацию статьи российского премьер-министра Владимира ПУТИНА о перспективах Евразийского союза.

Украинским интересам противоречат ограничение суверенитета нашего государства и появление неконтролированных наднациональных (а в действительности - ненациональных) органов, отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Противоречит украинским интересам все, что ограничивает свободу и права гражданина, препятствует свободному экономическому развитию, посягает на частную собственность и препятствует честной конкуренции», - отметил он.

«За 20 лет в нашей стране прижился тип политика, который постоянно играет «в поддавки» с Кремлем, который в той или другой форме отвлекает нас от магистрального пути к объединенному европейскому пространству демократических принципов и экономических преимуществ», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, «рынок Европейского Союза - это рынок полмиллиарда людей планеты, которые живут в достатке, это рынок передовых технологий, крупнейших в мире внутренних инвестиций и стабильных экономических стандартов, которые стимулируют конкуренцию и прогресс».

Он отметил: «Рынок «евразийского пространства» - это призрак, его не существует. Потому что на его месте - почти 100 миллионов населения, подавляющее большинство которого находится за чертой бедности, с устаревшей инфраструктурой советского типа, тотальной коррупцией, несправедливым судопроизводством и авторитарными стандартами, по которым «более сильный руководит всем и всеми».

«Во время недавнего экономического кризиса поведение обеих «экономических моделей» было очень характерным. В то время, когда страны - члены ЕС вошли в единый союз, чтобы спасти Грецию, Россия выдвинула ультимативные условия забрать ГТС у Беларуси. Как и для Украины, так и для России, лишь последовательное движение к нерушимым демократическим стандартам управления государством и жизнью общества, к свободе личности и защите гражданских прав, к справедливому судопроизводству, к прозрачным и свободным правилам экономической жизни является безальтернативной формулой национального, политического и экономического возрождения и обновления», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Вместе с моими единомышленниками я предлагаю и поддерживаю доктрину украинского мира. Это означает интеграцию в европейское пространство. Это означает коренное обновление жизни в нашей стране. Это означает установление экономических правил, с помощью которых будут созданы рабочие места, будут поддержаны малый и средний бизнес, привлечены внешние и внутренние инвестиции, без коррупции. Это означает полную реформу медицинской и социальной сферы, чтобы к людям относились не как к быдлу, а как к главной ценности государства. Это означает очистку Украины от всего совкового хлама, который из-за недостатка воли не удалось отбросить нашим предыдущим лидерам. Это и означает украинский мир, который всегда будет стоять против каких-либо неоимперских концепций», - отметил председатель политсовета «Нашей Украины».