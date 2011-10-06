Евреев возмутили слова гостей Шустера

Украинский еврейский комитет призывает руководителей ведущих украинских телеканалов воздержаться от приглашения «политических проходимцев» и «профессиональных провокаторов» к участию в рейтинговых телевизионных проектах.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении президента Украинского еврейского комитета, народного депутата Украины Александра ФЕЛЬДМАНА.

«Украинский еврейский комитет выражает свое возмущение откровенно провокационными антиеврейскими заявлениями со стороны лидера «Братства» Дмитрия КОРЧИНСКОГО и председателя Киевской организации ВО «Свобода» Андрея ИЛЛЕНКО, которые прозвучали в эфире «Шустер LIVE» 3 сентября на тему 70-й годовщины трагедии Бабьего Яра. Уверены, что подобные заявления не только оскорбляют память жертв нацизма, но и дискредитируют Украину в глазах европейской и мировой общественности. Убеждены, что никакие телевизионные рейтинги не стоят того, чтобы оскорблять память погибших и спекулировать на исторических трагедиях", - подчеркивается в заявлении.

По мнению А.ФЕЛЬДМАНА, обсуждать трагические страницы истории Украины, а также проблемы исторического примирения при участии лиц с радикальными и откровенно тенденциозными взглядами – это еще большая ошибка, чем отсутствие каких-либо дискуссий и замалчивание проблем. К тому же, в Украине не существует дефицита достаточно профессиональных историков, авторитетных мыслителей и уравновешенных политиков, которые умеют говорить правду и отстаивать собственную точку зрения, не прибегая к спекуляциям, обвинениям и унижению достоинства других, отметил президент УЕК.

«Бесспорно, - добавил он, - каждый человек в Украине имеет право на высказывание собственной точки зрения по какому-либо вопросу, даже откровенные маргиналы. Но, вместе с тем, должны быть какие-то четкие морально-этические границы, которые нельзя нарушать никому, даже неадекватным лицам». Эти границы должны определять, по мнению А.ФЕЛЬДМАНА, не представители власти, а сами журналисты.

"Поскольку это уже не первые одиозные заявления со стороны Д.КОРЧИНСКОГО, А.ИЛЛЕНКО и других сомнительно известных «медиа-политиков» и «теле-историков», которые направлены на разжигание национальной вражды и на унижение национального достоинства граждан Украины других национальностей, вынуждены обратиться к руководителям и редакторам ведущих украинских телеканалов с призывом воздержаться от приглашения «политических проходимцев» и «профессиональных провокаторов» к участию в рейтинговых телевизионных проектах. Считаем, что многонациональное и толерантное украинское общество, а также мировая общественность, которая оказывает всестороннюю поддержку европейским устремлениям Украины, положительно оценят такой шаг с вашей стороны", - резюмирует в заявлении народный депутат.