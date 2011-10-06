В Киеве презентовали художественный альбом, в котором «много света»

В филиале Киевского национального музея русского искусства (в «Шоколадном доме»), состоялся вечер, посвященный презентации альбома художницы Галины МОСКВИТИНОЙ «Ангелы Боги Будды», сообщает ее пресс-служба. Мероприятие, организованное частным фондом Arcane Аrt, проходит в рамках мирового турне картин художницы под названием «Кодекс Света».

Альбом содержит так называемые светанги художницы, оригиналы которых находятся в частных коллекциях и фондах. Среди них такие картины, как «Корабль Иштар», «Облака и Птица», «Качели Жулая», «Школа Танца» и другие. Как сообщалось, мировой тур художницы стартовал в Тель-Авиве, картины серии «Кодекс Света» будут выставляться в Милане, Лондоне, Киеве, Нью-Йорке.

«В 90-х годах, - говорится в справке пресс-службы, - Г.МОСКВИТИНА начала работать как график и иллюстратор. В расцвете своей карьеры внезапно исчезла с арт-сцены. Теперь известно, что около 15 лет она провела на Востоке, в монастырях Китая и ашрамах Индии. Теперь Г.МОСКВИТИНА, по ее словам, работает в жанре «латернативного реализма» и именует свои живописные полотна – светанги (от «светло» и «якорь»).