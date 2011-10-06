Епископы УГКЦ написали письмо Януковичу

Епископы Украинской Греко-католической Церкви написали письмо Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором выразили обеспокоенность поднятием политиками в канун выборов языкового вопроса, проблемой эмиграции и состоянием правосудия

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил глава УГКЦ блаженнейший СВЯТОСЛАВ (ШЕВЧУК).

“В письме мы поддержали евроинтеграционные намерения нашего Президента. А, следовательно, засвидетельствовали, что наши сообщества за границей могут здесь послужить. Очень важно, чтобы мы, как народ, состоялись в сообществе народов Европы” – отметил он.

“Мы подчеркнули, что наши общества за пределами Украины являются составной частью украинского народа”, – отметил блаженнейший СВЯТОСЛАВ.

«На протяжении 20 лет украинской независимости мы стали свидетелями массовой эмиграции из Украины миллионов людей, которые вынуждены были бросать свою родную землю, чтобы обеспечить выживание своим детям и семьям, - отмечается в письме. - Почему наше Украинское государство молча наблюдает, как его оставили высококвалифицированные работники: учителя, медики и инженеры? Неужели они нам не нужны дома?»

Глава УГКЦ также сообщил, что авторы письма выразили обеспокоенность языковым вопросом в Украине.

Мы с обеспокоенностью восприняли весть о том, что некоторые политические партии в стране опять начинают спекулировать языковым вопросом. Это очень опасно, поскольку это касается достоинства украинского народа” – подчеркнул блаженнейший СВЯТОСЛАВ.

Также он отметил, что Украинская Греко-католическая Церковь очень обеспокоена состоянием правосудия в Украине.

“Когда Закон используется для того, чтобы ограничивать или забирать права и свободы, тогда это превращается в беззаконие”, – подчеркнул блаженнейший СВЯТОСЛАВ.

Он добавил, что часто в Украине лица, принимающие те или иные решения, не до конца понимают природу Церкви. Авторы обращения также поблагодарили Президента за встречу с членами Всеукраинского совета Церквей, который состоялся 21 апреля. “Мы поблагодарили за те его заявления, что государство должно одинаково относиться ко всем конфессиям. Хотя мы отметили, что на местах это не всегда происходит именно так” – сказал блаженнейший СВЯТОСЛАВ.