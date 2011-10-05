Тимошенко написала письмо из СИЗО (фото)

Экс-премьер Юлия Тимошенко, которая вот уже два месяца находится в СИЗО, обратилась к своим сторонникам с письмом, в котором выразила благодарность за поддержку.

Письмо, как сообщает "Зеркало недели",размещено на странице Ю.Тимошенко в Facebook.

«Дорогие мои, спасибо, что в такое трудное время вы рядом! Никакие решетки или стены не смогут нас разъединить! Это время, когда нам — как никогда — нужно держаться вместе. Каждое слово поддержки, каждое верное плечо, каждая общая победа — на вес золота. Отвага и единство честных людей — это то, чего боится каждый диктатор, это то, что сметает режимы», — говорится в письме.

«Самая темная ночь перед рассветом. Рассвет для Украины близко, и он приближается нашими общими силами», — подчеркнула экс-премьер.

«Слава Украине!» — Завершила письмо Ю. Тимошенко.