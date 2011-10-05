Минобразования «убило» скандально известный сайт Табачника

Во вторник, 4 октября, прекратило свое существование Единое образовательное информационное окно Украины - сайт osvita.com. Этот портал был создан в октябре 2010 года при участии Минобразования и должен был информировать обо всех образовательных событиях в стране, пишет Зеркало неделисо ссылкой на сайт "Свідомо".

Вдобавок, как заявила изданию одна из бывших журналисток сайта, редакция не рассчиталась с журналистами: «Нас просто собрали и сказали - все, закрываемся. Нет денег содержать коллектив». По словам девушки, уволенные работники сайта osvita.com вынашивают планы мести. «На самом деле, очень зря они нас освободили. Мы знаем о Министерстве образования гораздо больше, чем например вы. Обо всех схемах. И мы хотим отомстить», - сказала журналистка.

Украинские СМИ называли сайт osvita.com звеном в коммерческой схеме Минобразования, министерство якобы давало частной фирме заработать на университетах - по 30 тыс. в год с каждого. "Свідомо" пишет, что о закрытии сайта не сообщили даже ректорам тех вузов, которые уже заплатили за регистрацию в Едином образовательном информационном окне Украины.