Два свидетеля дают показания не в пользу Луценко?

Судебный процесс по делу Юрия Луценко ознаменовался новыми показаниями.

Как сообщает Ура-информ, в частности, свидетель Курко рассказал, как именно Луценко распорядился оформлять личное дело Приступлюка. По его словам, «я пошел к Мельнику, и доложил ему, что по поводу оформления Приступлюка есть проблема, связанная с возрастом кандидата, поскольку на момент назначения Приступлюку было 46 лет, а по Положению он достиг предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел».

Курко показал, что именно министр Луценко устно требовал именно с Мельником согласовывать все кадровые вопросы. После телефонного разговора с Луценко Мельник сказал передать личное дело Приступлюка в ДРПД (департамент розыскно-поисковой деятельности), т.е. назначить на должность в этом подразделении».

Еще один свидетель, Браславский, подчеркнул, что не знал о том, что Приступлюк был его подчиненным, отметив, что узнал о нем из СМИ. Браславский сообщил суду о том, что «водители нашего подразделения привлекались к выполнению функций водителей министра, поскольку имели необходимые навыки. Но считаю, что наше подразделение не может выполнять мероприятия, которые оформлены с нарушением »