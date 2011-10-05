Дочка Тимошенко советует Януковичу не загонять себя в тупик

Дочь лидера партии "Батьківщина" Юлии ТИМОШЕНКО Евгения КАРР считает, что действующий Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и его команда игнорируют все попытки вернуть ситуацию в Украине к демократическим принципам.

Такое мнение Е.КАРР выразила в эксклюзивном интервью собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе (Бельгия) по результатам своей поездки в Страсбург (Франция).

"Мы встретились со всеми политическими группами и рассказали о последних событиях, передали мнение, что все непредсказуемо, и мы не можем сказать, что будет 11 октября, когда должен быть обнародован приговор, и что будет после этого... К сожалению, то, что обещает Президент ЯНУКОВИЧ на саммитах и конференциях, он не выполняет, а делает прямо противоположное, и я думаю, что его команда проигнорировала все попытки убедить его вернуться на демократический путь и дать оппозиции право принимать участие в выборах", - сказала Е.КАРР.

Дочь Ю.ТИМОШЕНКО надеется на результативность своих встреч с представителями Совета Европы. "Мы понимаем, что это - не только дело моей мамы, она - просто яркий пример того, как сегодня режим расправляется и со свободой слова, и с журналистами, людьми, которые просто выходят на протесты. Мы видим, как возросла активность правоохранительных органов, как увеличиваются силовые структуры и количественно, и в своей силе. Мы видим в Украине, как и налоговая реформа, и пенсионная реформа действительно отражаются на жизни людей, при чем эти изменения идут в недемократическом направлении. Все это - результат действий сегодняшнего правительства, и, безусловно, Европа это видит, и думаю, пристально следит", - отметила она.

"Хотелось бы, чтобы и Президент, и его команда поняли, пока еще не поздно, что не надо дальше загонять себя в тупик, надо выходить из этой ситуации. Мне кажется, европейские лидеры, западный демократический мир готовы в этом помочь и воспринять какие-то позитивные шаги в данном направлении", - считает Е.КАРР.

Дочь Ю.ТИМОШЕНКО также не согласилась с мнением о том, что ее мама в известной мере стала заложницей Европы, ведь именно Европа в свое время требовала от Украины быстрее заключить договоры с Россией.

"Я не думаю, что она страдает из-за европейцев, скорее, из-за таких структур, как "РосУкрЭнерго", через деятельность которых в результате Россия отключила газ. Но сейчас цели команды Президента понятны: перевести всю вину за повышение цен на газ и тепло на своего главного оппонента. Но все помнят и харьковские договоренности, которые вряд ли были хорошими для Украины, и, за которые, наверное, можно и ЯНУКОВИЧА привлечь к ответу? Идет просто политическая расправа с целью послать предупреждение людям, чтобы никто не высовывался, поскольку с ними может быть так же, как и с моей мамой, с другими политическими заключенными", - отметила Е.КАРР.