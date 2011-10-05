Эксперт советует США и ЕС заботиться о верховенстве права, а не Тимошенко

Вместо прямого осуждения судебного рассмотрения дела экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Вашингтон и Брюссель должны были бы настаивать на большем соблюдении стандартов верховенства права Киевом. Об этом пишет Алан РАЙЛИ - профессор права в City Law School, City University, Грейс Інн, Лондон, в статье «Коррупция по-киевски и Соглашение о торговле с ЕС», которую публикует «Нью-Йорк Таймс».

В частности, по мнению А.РАЙЛИ, учитывая то, что Евросоюз сейчас в процессе переговоров относительно расширенного торгового соглашения с Украиной, Брюссель должен был бы использовать дело Ю.ТИМОШЕНКО для утверждения верховенства права в этой стране.

Как отмечает автор статьи, «все же сомнительные политические и коммерческие методы работы остаются главными проблемами украинской политики, и газовый контракт 2009 года, заключенный Юлией ТИМОШЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ, является исключительным, если говорить об ущербе, который он нанес украинским интересам. Это соглашение отказались ратифицировать даже правительство Ю.ТИМОШЕНКО вместе с главой государственной энергетической компании «Нафтогаз». Это было окончательно согласовано только на ее собственных полномочиях».

Профессор отмечает, что договором была заложена очень высокая базовая цена на газ в 450 дол. за тысячу кубометров; строгий режим оплаты, по которому, в случае любого дефолта, Украина была бы вынуждена платить за газ заранее; очень высокие условия принципа «бери или плати» - обязательной оплаты за определенный объем газа, по которым Украина была вынуждена платить за газ, который могла и не использовать; но никаких обязательств для «Газпрома» (то есть, «Газпром», без всяких санкций, мог сократить поставки в Украину).

Последствия соглашения для украинской экономики и потребителей были чрезвычайно негативными, говорится в статье. Цены на газ для Украины стали существенно выше большинства западных европейских стран. Украинская промышленность – как, например стальная и химическая – были больше поражены более высокими ценами на газ и неконкурентоспособностью рядом с российскими конкурентами, которые получают газ по более низким ценам у себя в стране. Высокие условия принципа «бери или плати» (take or pay, обязательная оплата за определенный объем газа) ухудшили положение украинских потребителей и промышленности, поскольку Украина была вынуждена платить за газ, который ей был не нежен. Экономический кризис еще больше усилил эту проблему. Когда спрос упал, принцип «бери или плати» стал еще более обременительным.

По словам А.РАЙЛИ, не понятно, почему Ю.ТИМОШЕНКО согласилась на такое выгодное лишь одной стороне соглашение. Ее оппоненты и сторонники говорят о разных причинах. Одна из правительственных версий - что Ю.ТИМОШЕНКО подписала соглашение, чтобы закрыть уголовное дело, возбужденное против нее в России, которое касалось ее старой фирмы «Единые Энергетические Системы» и Министерства обороны России. По другой версии, Ю.ТИМОШЕНКО согласилась на подписание этого договора, чтобы обеспечиться поддержкой России на президентских выборах. Ее сторонники настаивают, что она действовала лишь с целью гарантирования непрерывных поставок газа зимой. Однако многие независимые наблюдатели не понимают, почему она не обратилась к Вашингтону или Брюсселю за помощью, чтобы добиться лучшего соглашения с Москвой?

Сейчас Брюссель и Киев находятся на финальной стадии переговоров относительно Соглашения о свободной торговле. Раздаются призывы из столиц Европейского Союза и из Вашингтона, чтобы Брюссель временно приостановил переговоры относительно этого соглашения для того, чтобы вынудить Киев закончить судебное дело над Ю.ТИМОШЕНКО.

Хотя Запад прав, что беспокоится о преследованиях любого политического лидера на бывшем советском пространстве, все же его внимание должно быть большим образом направлено на утверждение именно верховенства права в Украине, отмечает А.РАЙЛИ. По его мнению, вместо угроз приостановить переговоры относительно соглашения о торговле, Брюссель и Вашингтон должны были бы использовать дело Ю.ТИМОШЕНКО для укрепления верховенства права в Украине. Брюссель, при поддержке Вашингтона, должен был бы предложить дополнительное соглашение относительно верховенства права во время переговоров относительно соглашения о торговле.

Брюссель должен признать, что исполнение законов в Украине – наивысший интерес для ЕС. Одним из наиболее волнующих моментов относительно соглашения о торговле является то, что Евросоюз обеспечит больший доступ к своему рынку для Украины, а Украина не ответит взаимностью. Высокий уровень коррупции в Украине и несоблюдение законов осложнят для Киева обеспечение реального доступа на свой рынок для западных компаний в соответствии с современными торговыми стандартами.

По мнению А.РАЙЛИ, дополнительное соглашение к договору о торговле должно было бы предусмотреть создание международной судебной комиссии для укрепления верховенства права. Оно также должно включать требования о создании независимых и должным образом финансированных служб для поддержки конкуренции, продвижения рыночных стандартов и борьбы с коррупцией.

Такое дополнительное соглашение значительно повысило бы возможности успешного выполнения соглашения о торговле для всех сторон. Соглашение о торговле тогда стало бы намного более экономически эффективным для Украины, поощряя конкуренцию, уменьшая коррупцию и открывая экономические возможности как для обычных украинцев, так и иностранных бизнес-структур, считает А.РАЙЛИ.

По его словам, дело Ю.ТИМОШЕНКО не должно угрожать Соглашению о свободной торговле. Много усилий было приложено правительствами Евросоюза и Украины для финальной разработки этого соглашения. Киев выстоял, несмотря на огромное давление со стороны Москвы, которая очень враждебно относится к этому соглашению о торговле и хочет, чтобы Киев присоединился к ее собственному Таможенному союзу. Вместо того, чтобы останавливать переговоры относительно соглашения о торговле и лишать Киев другого выбора, кроме движения в московском направлении, Запад должен был бы искать пути внедрения европейских стандартов в Украине, отметил А.РАЙЛИ.

***London City University – Лондонский городской университет, один из крупнейших университетов Британии, основанный в 1894 г. Входит в шестерку лучших вузов Великобритании.