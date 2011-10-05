Свыше 30% предложений киевлян войдут в Стратегию развития столицы

Почти 4 тысячи предложений к Стратегии развития Киева получила столичная власть от жителей города. Как сообщили в Главном управлении экономики и инвестиций КГГА, каждое предложение тщательным образом рассматривается и анализируется экспертами. Свыше 30% внесенных предложений после последующего анализа и доработки представителями проектной команды будут включены в Стратегию. Например, по инициативе киевлян было решено внести в нее новое направление в развитии города – повышение энергоэффективности столицы, что раньше не предусматривалось разработчиками.

Напомним, что любой житель столицы может внести свои предложения в копилку идей относительно развития Киева, позвонив по телефону по номеру 1551, послав письма на электронную почту strategy@kmv.gov.ua или через социальные сети Facebook (www.facebook.com/kiev2025) и Twitter (twitter.com/#!/kiev2025).

Как известно, срок общественного обсуждения проекта Стратегии развития Киева до 2025 года продлен до конца осени.