Азаров не понимает, что крестьяне делали под Кабмином

Правительство в ближайшее время определит оптимальный вариант по дальнейшему развитию ситуации с экспортом зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.

Он сообщил, что вчера, 4 октября, на совещании с представителями компаний, работающих на аграрном рынке, было принято решение о создании специальной рабочей группы, которая должна подготовить оптимальный вариант для решения спорных вопросов.

«Я поручил создать группу рабочую, которая в течение сегодняшнего дня отработает и доложит оптимальное решение в конкретной рыночной ситуации, которая сложилась. Решение, которое обеспечит такой баланс: не потерять доходы бюджета, сохранить рентабельность производства зерна и гарантировать продовольственную безопасность в следующем году», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что сухая осень текущего года дает повод задуматься об увеличении запасов зерна, по сравнению с теми, что планировалось.

«Уверен, что мы оптимальное решение найдем», - подчеркнул премьер.

При этом Н.АЗАРОВ негативно отозвался о проведении акции протеста аграриями, недовольными действующими пошлинами на экспорт зерна, вчера - как раз в тот день, когда премьер-министр проводил совещание для решения этого вопроса.

«Для чего было выводить людей на улицу? Разве это честно и ответственно? Интересы селян – это и наши интересы. Правительство готово искать компромиссы, но ультиматумы отбрасываем», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 4 октября, около полутора тысячи аграриев пикетировали Кабинет министров Украины.

Участники акции, в частности, требовали отменить пошлины на экспорт зерновых культур и «закончить эксперименты над сельским хозяйством».

Напомним, с 1 июля 2011 года в Украине действует экспортная пошлина на пшеницу и смесь пшеницы и ржи в размере 9%, но не меньше 17 евро за тонну, на ячмень - 14%, но не менее 23 евро/тонна, на кукурузу - 12%, но не менее 20 евро/тонна.

В результате, экспорт из Украины практически прекратился – в июле было зафиксировано падение экспорта зерна в 5 раз.

Аграрный союз Украины и Украинская аграрная конфедерация 19 сентября обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой отменить экспортные пошлины на зерновые культуры.

28 сентября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК высказал обеспокоенность тем, что на сегодняшний день экспорт зерна из Украины практически в 2 раза ниже ожидаемого уровня.

“Нас больше всего беспокоит экспорт зерна. Мы, кстати, должны были проэкспортировать, по прогнозам, на сегодняшний день 6 млн. тонн, а проэкспортировали всего 3 млн.”, - сказал он.

При этом министр отметил, что в сентябре экспорт зерна составил 1,1 млн. тонн зерна и ежедневно объем экспорта уменьшается. В качестве примера он сообщил, что 27 сентября объем экспорта составил 16 тыс. тонн. “Это не тот показатель, который необходим для аграрного сектора”, - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.