Епископы УГКЦ заняли жесткую позицию относительно ситуации в Украине

«Очень недальновидной и безответственной» считают епископы Украинской греко-католической церкви политику нынешнего руководства Украинского государства.

Как сообщил УНИАН источник в УГКЦ, в письме в адрес Президента Украины, принятом Синодом епископов Украинской греко-католической церкви в Бразилии, речь идет о «состоянии дел относительно социально-экономической политики, применения выборочного правосудия, притеснения украинского языка, в частности о сужении его применения, массовом закрытии школ с украинским языком обучения». Также, по словам источника, епископов «церкви, которая объединяет несколько миллионов верующих-украинцев на всех континентах мира, беспокоит то, что власть страны абсолютно не заботится о вынужденных мигрантах за рубежом и не способствует их возвращению».

Как сообщалось, Cинод епископов УГКЦ проходил в Бразилии с 5 по 11 сентября 2011 года.

Завтра, 5 октября, предстоятель греко-католиков Блаженнейший Святослав (ШЕВЧУК) проведет пресс-конференцию в УНИАН по итогам Синода.