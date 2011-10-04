Патриарх Кирилл разрушает имидж Сабодана?

Предстоятель РПЦ, патриарх КИРИЛЛ своими руками разрушает имидж якобы независимости Украинской православной церкви Московского патриархата от Москвы.

Как сообщает газета «День» (№ 177 от 4 октября), такое мнение выразил архиепископ Харьковский и Полтавский Игорь ИСИЧЕНКО (Украинская автокефальная православная церковь).

«У меня такое впечатление, что патриарх КИРИЛЛ своими руками девальвирует значимость своих визитов. Когда поездки главы церкви в соседнее государство превращаются в банальные будни, внимание к ним, несомненно, уменьшается и уменьшается их вес», - сказал И.ИСИЧЕНКО.

Архиепископ Харьковский и Полтавский напомнил о предыдущих визитах предстоятеля РПЦ в Харьков и Луганск, которые не отмечались большой эффективностью и были проигнорированы огромным большинством верных. «Владыка Владимир (САБОДАН) является епископом по юрисдикции Московского патриархата и, лишний раз, подчеркивая своё превосходство над Украинской православной церковью Московского патриархата, патриарх КИРИЛЛ все больше разрушает тот имидж, который с таким трудом удавалось создавать владыке ВЛАДИМИРУ, начиная со времени его избрания. Ведь стратегия церквей Московского патриархата в Украине была построена на подчеркивании ее фактической независимости от Москвы. В действительности патриарх КИРИЛЛ собственными действиями за несколько лет показал иллюзорность этой независимости», - считает представитель УАПЦ.

«Таким образом, его выступления и присутствие без оглядки на существование собственных структур УПЦ МП фактически ставят под сомнение будущее этой церкви как составляющей части украинской общественной жизни. Понятно, что при нынешней конъюнктуре, когда пророссийские силы имеют больший политический вес в Украине, эта церковь сохраняет мощное общественное влияние. Но этот период неминуемо закончится и тогда появится вопрос об отношениях этой церкви со своим зарубежным центром и государством, на территории которого она действует», - убежден Архиепископ Харьковский и Полтавский.

В свою очередь, председатель Информационного управления Киевской патриархии, епископ Васильковский УПЦ КП Евстратий (ЗАРЯ) считает, что нынешний пастырский визит КИРИЛЛА на Буковину имел и политическую подоплёку. "Насколько нам известно, и насколько сейчас можно видеть из публикаций в средствах массовой информации, одной из задач этого визита была встреча патриарха КИРИЛЛА с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Этот визит начали готовить еще в июне. И уже тогда речь шла о том, что на богослужении патриарха, и на освящении собора, и на открытии дома для детей-инвалидов в расположенном при монастыре приюте для детей будет присутствовать Президент Украины. И даже за день до начала визита - 30 сентября - через российские средства массовой информации, в том числе были распространены сообщения, что во время визита патриарха КИРИЛЛА состоится его встреча с Президентом Украины. Я думаю, что в действительности это было одной из главных задач патриарха - тем самым продемонстрировать уровень своих возможностей, то, что он влияет на украинскую ситуацию, что он общается непосредственно с Президентом Украины», - считает Е.ЗОРЯ.

Однако эта встреча не состоялась, и «я думаю, что для патриарха КИРИЛЛА и его окружения это должно быть очень серьезным сигналом. Потому что уже не только оппозиционно настроены к Московской патриархии политические деятели, сторонники Киевского патриархата, критикуют его отношение к Украине и его деятельность в Украине, но и те, кто буквально недавно были его сторонниками, активно участвовали во всех мероприятиях, которые проводил КИРИЛЛ в Украине, теперь голосуют, как говорят, ногами, отказываясь встречаться, принимать участие в мероприятиях московского гостя. Как по мне, это является свидетельством провальности той политики, которую патриарх КИРИЛЛ ведет в отношении Украины», - отметил представитель УПЦ КП.

«Своими частыми визитами патриарх КИРИЛЛ пытается подчеркнуть, что он глава церкви для Украины, а, следовательно, митрополит ВЛАДИМИР тоже является главой, но местным, так сказать, для представительства интересов Московской патриархии. А верховный глава именно КИРИЛЛ. Сюда он пытается приезжать не как гость, а именно как хозяин. А это не нравится ни украинской власти, ни многим в УПЦ МП, где уже привыкли к независимости в управлении, к тому, что они действительно сами решают большинство вопросов и поэтому такие «начальственные" визиты, такое вмешательство в жизнь украинской церкви, несомненно, никому не может нравиться и лишь усиливает напряжение между Москвой и Киевом, в том числе, и по церковной линии», - считает епископ.

Секретарь Синода УГКЦ Богдан (ДЗЮРАХ) отметил, что глава церкви имеет право везде посещать своих верующих. «Это его полное право и никто не должен его лишать этого права и удивляться этому. Другое дело, конечно, какие мессиджи звучат во время этого визита. Здесь уже нужно оценивать, насколько они сконцентрированы на духовных ценностях и насколько могут нести в себе другие послания, которые, возможно, могут внести в украинское общество какую-то тревогу или определенные недоразумения. Это нужно оставить на оценку аналитиков, наконец, существует такое понятие, как sensus fidei, ощущение веры самих верующих, которые в состоянии оценить также послание определенного церковного деятеля или проповедника, насколько в его проповеди отражается евангельское учение, а насколько оно заполнено, возможно, другими, не евангельскими элементами», - пояснил представитель УГКЦ.