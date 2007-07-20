Ющенко хочет, чтобы на месте аварии был зеленый газон
Президент провел заседание СНБО
|Александр ТУРЧИНОВ
Как передает кореспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ сообщил журналистам по окончании заседания Совета национальной безопасности и обороны, которое проходило сегодня в Массандре (Большая Ялта, Крым).
«Согласно этому отчету (отчету Кабмина – УНИАН), можно констатировать, что авария фактически локализована», - сообщил А.ТУРЧИНОВ.
По его словам, в течение сегодняшнего-завтрашнего дня во Львовской области на месте аварии будут завершены практически все мероприятия по ликвидации ее последствий.
А.ТУРЧИНОВ также сообщил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в ближайшее время посетит место аварии. По его словам, Президент поставил задачу не только восстановить железнодорожные пути и все, что было повреждено в результате аварии, но и посадить там «зеленый газон».
Как сказал А.ТУРЧИНОВ, Украина не нуждается в помощи иностранных государств относительно локализации данной аварии, поскольку справилась с ней сама.
Он также сообщил, что Кабинет министров займется вопросом выплата компенсаций местному населению.
По словам А.ТУРЧИНОВА, дети из семей, пострадавших в результате данного происшествия, будут оздоровлены за счет средств государства.
Он отметил, что вопрос выплаты компенсаций пострадавшим жителям Львовской области будет решен уже в самое ближайшее время.