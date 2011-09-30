В ПР заговорили о декриминализации статьи, по которой судят Тимошенко

Народный депутат Украины, заместитель председателя Партии регионов Дмитрий ШЕНЦЕВ заявляет, что ПР готова рассмотреть вопрос декриминализации статьи, по которой судят экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом он сказал, комментируя возможность поддержки фракцией Партии регионов в Верховной Раде декриминализации статьи 365 Уголовного кодекса Украины, по которой обвиняется Ю.ТИМОШЕНКО.

Д.ШЕНЦЕВ отметил, что инициатива Президента Украины по декриминализации экономических преступлений предусматривает отмену уголовного наказания в первую очередь для предпринимателей и бизнесменов, чтобы улучшить инвестиционно-экономический климат в стране.

«Партия регионов готова также рассмотреть возможность декриминализации статьи 365 Уголовного кодекса, по которой обвиняют Юлию ТИМОШЕНКО», - заявил Д.ШЕНЦЕВ. При этом он добавил: «Главным условием отмены уголовного наказания по этой статье должно стать возмещение убытков, нанесенных государству, в частности – НАК «Нафтогазу Украины», а также уплата всех налогов в государственный бюджет по совершенным преступлениям».

«Только при таких условиях мы будем готовы рассматривать этот вопрос», - сказал «регионал».