На оглашение приговора Тимошенко пустят только журналистов

Во время провозглашения приговора по делу экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в зале суда смогут присутствовать только журналисты.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял на месте после завершения реплик судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ.

«При объявлении судебного решения, которым завершается рассмотрение данного уголовного дела, кроме участников судебного процесса, допустимо присутствие в зале судебного заседания исключительно представителей средств массовой информации путем регистрации при входе в зал судебного заседания с обеспечением возможности проведения фото- и видеосъемки, трансляции судебного заседания», - сказал Р.КИРЕЕВ.

Свое решение он объяснил тем, что во время всего судебного процесса присутствующие в зале суда лица неоднократно нарушали порядок проведения заседаний и неподобающим образом вели себя.