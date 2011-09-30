Медведев поведал, «что такое демократия»

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ убежден, что никакой предопределенности в исходе выборов в России нет.

Как передает РИА «Новости», об этом он заявил в интервью трем федеральным каналам, фрагмент которого был показан в эфире российского Первого канала.

"Выбор осуществляется народом, и это не пустые слова, это абсолютно так. Любой политический деятель может "пролететь" на выборах, и его политическая сила, и в истории нашей страны, и в истории других стран это неоднократно случалось. Никто ни от чего не застрахован. Какая предопределенность?! Пусть люди решат, за кого голосовать, у кого больше авторитет", - заявил Д.МЕДВЕДЕВ.

По словам ведущей, Президент РФ в интервью ответил на ряд вопросов, в том числе он рассказал, почему решил не участвовать в президентской гонке.

Д.МЕДВЕДЕВ также заверил, что выборы будут демократическими.

"И только люди, только наши граждане способны расставить окончательные акценты, проголосовав за того или иного человека или ту или иную политическую силу или отвергнув ее. Вот это и есть демократия", - сказал он.