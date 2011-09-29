Депутаты Львовского горсовета распустили исполком

Во время пленарного заседания Львовского городского совета по инициативе фракции Всеукраинского объединения «Свобода» депутаты распустили исполнительный комитет Львовского городского совета.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель фракции ВО «Свобода» Руслан КОШУЛИНСКИЙ, отметив, что за соответствующее решение проголосовали 59 депутатов горсовета.

«Руководствуясь волей горожан об отмене двуставочного тарифа, депутаты-свободовцы заслушали информацию исполнительного комитета о выполнении постановления Львовского городского совета «Об установлении сезонного (одноставочного) тарифа на услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для населения г. Львова» и Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», признали работу исполнительного комитета Львовского городского совета по выполнению указанного постановления неудовлетворительной. Поскольку действия исполнительного органа направлены на создание комфортной жизни лицензированным предприятиям, а не горожанам», - сказал Р.КОШУЛИНСКИЙ. Поэтому, отметил он, депутаты приняли решение распустить исполком.

По его словам, также депутаты признали утратившим действие постановление Львовского городского совета от 30 сентября 2009 г. № 2890 «Об исполнительном комитете Львовского городского совета» (с изменениями). «После роспуска исполкома городской председатель до 13 октября 2011 года должен подать предложения о его количественном и персональном составе», – сказал председатель фракции Всеукраинского объединения «Свобода».