Прокурор признала: в деле Тимошенко есть бумаги с несуществующей датой

Представитель государственного обвинения прокурор Лилия ФРОЛОВА считает технической ошибкой датирование 31 апреля ряда документов, приобщенных к материалам уголовного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ФРОЛОВА заявила сегодня во время перерыва в заседании Печерского райсуда Киева.

«Я считаю, что это технические ошибки, следователь допустил такие ошибки, это действительно имело место – постановление вынесено 31 апреля, в день несуществующий в календаре, но эти ошибки никак не влияют ни на легитимность, ни на допустимость доказательств, полученных по делу», - сказала Л.ФРОЛОВА.

Представитель государственного обвинения подчеркнула, что вина Ю.ТИМОШЕНКО доказана в полном объеме.

«И это мы сказали в своих прениях, проанализировав все собранные на стадии следствия и исследованные в суде доказательства, и выразили свою позицию относительно наказания», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, адвокат Александр ПЛАХОТНЮК заявил о многочисленных нарушениях по делу против экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО относительно превышения полномочий во время подписания газовых контрактов с РФ в 2009 году.

Среди прочего, он заявил, что о фальсификации материалов уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО свидетельствует то, что следователями Генеральной прокуратуры Украины оформлялись процессуальные документы несуществующими в природе календарными датами. В частности, в материалах дела есть два протокола обзора документов от 31 апреля 2011 года и два постановления о приобщении к уголовному делу документов от 31.04.2011.