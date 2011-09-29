Прокурор признала: в деле Тимошенко есть бумаги с несуществующей датой

14:34, 29 сентября 2011
Политика
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Но "на легитимность это не влияет"

Прокурор Лилия Фролова отвечает на вопросы журналистов возле Печерского районного суда Киева. 10 августаПредставитель государственного обвинения прокурор Лилия ФРОЛОВА считает технической ошибкой датирование 31 апреля ряда документов, приобщенных к материалам уголовного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ФРОЛОВА заявила сегодня во время перерыва в заседании Печерского райсуда Киева.

«Я считаю, что это технические ошибки, следователь допустил такие ошибки, это действительно имело место – постановление вынесено 31 апреля, в день несуществующий в календаре, но эти ошибки никак не влияют ни на легитимность, ни на допустимость доказательств, полученных по делу», - сказала Л.ФРОЛОВА.

Представитель государственного обвинения подчеркнула, что вина Ю.ТИМОШЕНКО доказана в полном объеме.

«И это мы сказали в своих прениях, проанализировав все собранные на стадии следствия и исследованные в суде доказательства, и выразили свою позицию относительно наказания», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, адвокат Александр ПЛАХОТНЮК заявил о многочисленных нарушениях по делу против экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО относительно превышения полномочий во время подписания газовых контрактов с РФ в 2009 году.

Среди прочего, он заявил, что о фальсификации материалов уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО свидетельствует то, что следователями Генеральной прокуратуры Украины оформлялись процессуальные документы несуществующими в природе календарными датами. В частности, в материалах дела есть два протокола обзора документов от 31 апреля 2011 года и два постановления о приобщении к уголовному делу документов от 31.04.2011.

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