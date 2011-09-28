Презентация концертной программы Владимира Ткаченко «Тебя выбираю»
7 октября в 20.00 в Arena Concert Plaza состоится презентация концертной программы Владимира ТКАЧЕНКО «Тебя выбираю».
Он выбирает «живую» музыку в стиле поп-рок… Все его песни о Любви… и это его выбор… Он выбирает Любовь…
В 2009 году В.ТКАЧЕНКО начал писать музыку и тексты, первой композицией, которую он написал, стала песня «Тебя выбираю». В основу презентуемой концертной программы вошли песни, написанные в 2009-2011 годах. Собрав команду музыкантов-единомышленников, в июле 2011 года Владимир перешел к активной фазе репетиционного периода, и результат этой работы можно будет увидеть и услышать 7 октября в Arena Concert Plaza (Киев).
co-productoin: Владимир ТКАЧЕНКО & Алёна МОЗГОВАЯ
music producer: Сергей КРУЦЕНКО
lead vocal & acoustic guitar: Владимир ТКАЧЕНКО
drums: Александр ТРЕГУБ
bass guitar: Александр ЧУНИН
keyboards: Артур ГРЕБЕНЩИКОВ
guitars: Антон БАГАЕВ
guitars: Дмитрий БАБИЙ.
Контакты для аккредитации представителей СМИ:
artproua@gmail.com
тел. 050-358-82-88
Владимир
*** 2005 г. В.ТКАЧЕНКО - финалист проекта «Шанс – 4», участник «ХIV Таврийских игр».
2006 г. - участник проекта «Ти Зірка» национального отбора на ПК «Евровидение 2006», финалист.
2007 г. - серебряный призер конкурса «Новая Волна 2007», солист дуэтa «Барселона». На конкурсе в Юрмале дуэт презентовал зрителям новую песню Игоря КРУТОГО «Сложные пути любви», а уже 12 сентября дуэт презентовал саунд-трек «Ты и я», записанный к сериалу «Сердцу не прикажешь» производства «FILM.UA STUDIO», который стал хитом еще до выхода сериала в прокат.
В сентябре 2010 года В.ТКАЧЕНКО начинает участие в телешоу «Х-фактор», и, покорив миллионы телезрителей, уверенно выходит в финал.
В середине января 2011 г. после гала-концерта «Х-фактора», Владимир получает предложение участвовать в украинской версии известного шоу телеканала BBC «Strictly Come Dancing» - «Танцы со звездами», участвует в шоу, и в мае 2011 г. становится «бронзовым» призером.