7 октября в 20.00 в Arena Concert Plaza состоится презентация концертной программы Владимира ТКАЧЕНКО «Тебя выбираю».

Он выбирает «живую» музыку в стиле поп-рок… Все его песни о Любви… и это его выбор… Он выбирает Любовь…

В 2009 году В.ТКАЧЕНКО начал писать музыку и тексты, первой композицией, которую он написал, стала песня «Тебя выбираю». В основу презентуемой концертной программы вошли песни, написанные в 2009-2011 годах. Собрав команду музыкантов-единомышленников, в июле 2011 года Владимир перешел к активной фазе репетиционного периода, и результат этой работы можно будет увидеть и услышать 7 октября в Arena Concert Plaza (Киев).

co-productoin: Владимир ТКАЧЕНКО & Алёна МОЗГОВАЯ

music producer: Сергей КРУЦЕНКО

lead vocal & acoustic guitar: Владимир ТКАЧЕНКО

drums: Александр ТРЕГУБ

bass guitar: Александр ЧУНИН

keyboards: Артур ГРЕБЕНЩИКОВ

guitars: Антон БАГАЕВ

guitars: Дмитрий БАБИЙ.

Контакты для аккредитации представителей СМИ:

artproua@gmail.com

тел. 050-358-82-88

Владимир

*** 2005 г. В.ТКАЧЕНКО - финалист проекта «Шанс – 4», участник «ХIV Таврийских игр».

2006 г. - участник проекта «Ти Зірка» национального отбора на ПК «Евровидение 2006», финалист.

2007 г. - серебряный призер конкурса «Новая Волна 2007», солист дуэтa «Барселона». На конкурсе в Юрмале дуэт презентовал зрителям новую песню Игоря КРУТОГО «Сложные пути любви», а уже 12 сентября дуэт презентовал саунд-трек «Ты и я», записанный к сериалу «Сердцу не прикажешь» производства «FILM.UA STUDIO», который стал хитом еще до выхода сериала в прокат.

В сентябре 2010 года В.ТКАЧЕНКО начинает участие в телешоу «Х-фактор», и, покорив миллионы телезрителей, уверенно выходит в финал.

В середине января 2011 г. после гала-концерта «Х-фактора», Владимир получает предложение участвовать в украинской версии известного шоу телеканала BBC «Strictly Come Dancing» - «Танцы со звездами», участвует в шоу, и в мае 2011 г. становится «бронзовым» призером.